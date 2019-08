Luis Castañeda Lossió confirmó que OAS ofreció dinero para su campaña

El exalcalde de Lima Metropolitano confirmó acercamiento de empresa brasileña. Colaboradores indicaron que Castañeda habría recibido US$480 mil.

El exalcalde de Lima Metropolitana, Luis Castañeda Lossio, reconoció ante la Fiscalía que la constructora brasileña OAS se ofreció realizar aportes financieros para su campaña de reelección municipal del 2014.

“Sí hubo el ofrecimiento, pero no puedo dar más detalles, ya que no me meto mucho en tema de aportes para no crear una relación”, sostuvo el exalcalde en su declaración la semana pasada ante el fiscal Michel Chávez Terán, en un informe que presentó el dominical Punto Final.

De acuerdo con el mismo informe, fue el propio José Adelmairo (Léo) Pinheiro quién le realizó el ofrecimiento al exburgomaestre limeño. En una de sus declaraciones a fiscales en el marco de la investigación del caso Lava Jato, el empresario brasileño afirmó que le habían otorgado el exalcalde US$100 mil.

“Pinheiro ofreció ayudarme en la campaña municipal del 2014. Dicho ofrecimiento fue en una reunión en el departamento de Martín Bustamante Castro. Él me dijo que quería ayudarme en la campaña y yo le dije: está bien gracias. No le dije más. En dicha reunión estaban Giselle (Zegarra), Martín (Bustamante)”, agregó.

Sin embargo, esta vez Cuarto Final, detalló en un informe que uno de los colaboradores eficaces confesó que el pago fue de casi medio millón de dólares.

Otro colaborador, según el reportaje, señaló que este monto en realidad fue de más del doble de lo que confesó Pinheiro: US$ 220 mil. Mientras que un tercero asegura que el monto total con el que la brasileña OAS apoyó a Luis Castañeda Lossio en esa campaña fue de US$480,000.

Este último colaborador, además, sostiene que este pago estuvo vinculado también a utilizar el presupuesto destinado al proyecto Río Verde para construir el by pass de 28 julio. Según el reportaje, el tercer colaborador sería Martín Bustamente, quien recientemente renunció a la confidencialidad de su identidad.