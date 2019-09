Alejandro Toledo: expresidente continuará proceso judicial detenido y sin fianza

El juez norteamericano consideró que existe riesgo de fuga del exmandatario peruano hacia Israel.

El juez estadounidense Thomas Hixson denegó por segunda vez al expresidente Alejandro Toledo su pedido de salida en libertad bajo fianza mientras dura su juicio en los Estados Unidos.

El magistrado del distrito Norte de California desestimó las nuevas pruebas aportadas por la defensa de Alejandro Toledo y se ratificó en su decisión de finales de julio, cuando decretó que continuara recluido al presumir riesgo de fuga si sale de la cárcel.

“Que jure que él personalmente no posee activos no me tranquiliza si la gente a su alrededor sí que los posee”, indicó Hixson, quien describió al exmandatario peruano como un “individuo con conexiones, gente en su entorno con grandes activos y un lugar al que poder huir”.

Este “lugar” al que el juez se refirió es Israel, en el que la fiscalía ha insistido en varias ocasiones como posible destino de Toledo en caso de fuga, ya que su esposa, Éliane Karp, es ciudadana israelí y ese país no tiene un tratado de extradición con Perú.

Hixson fijó la próxima vista —la primera del juicio de extradición propiamente dicho— para el 17 de octubre al mediodía de Lima.

Éliane Karp, que asistió como público a la audiencia de este jueves, estalló en gritos e insultos al terminar la sesión.