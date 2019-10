Pedro Olaechea: "Si TC no admite demanda iremos a instancias internacionales"

El presidente de la Comisión Permanente indicó que el Congreso tiene derecho a defenderse ante su disolución

El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, adelantó que si el Tribunal Constitucional no admite a trámite la demanda competencial que presentó esta semana, firmando como Presidente del Congreso, los excongresistas recurrirán a instancias internacionales.

“Si el TC no admite el recurso o lo desestima recurriríamos a instancias internacionales. Yo tengo ante mí una crisis fundamental para la nación peruana: somos un país de leyes o somos un país que domina solo una persona y es importante que el país tenga una oportunidad para salir de esta crisis política”, manifestó en entrevista con Canal N.

Oleachea Álvarez-Calderón indicó también, sobre los cuestionamientos del presidente Vizcarra, que no se puede entender que el congreso disuelto “no tenga derecho a la defensa”.

“No puede pretenderse que una institución como el Congreso no tenga derecho a la defensa. O sea, que quieran impedir que yo pueda presentar una acción competencial, justamente, para discutir este tema en el TC” mencionó.

El expresidente de la SNI y ex titular de Produce consideró que existen miembros del Tribunal Constitucional han adelantado opinión sobre si corresponde o no a la Comisión Permanente presentar esta demanda. Agregó que no se reunirá con el presidente sobre el tema, dado que la decisión final la debe tomar el TC.

“El tema que me convoca acá es que estamos ante una contienda competencial, vale decir, el Ejecutivo tiene su opinión muy respetable, nosotros tenemos nuestra opinión y nuestros fueros han sido invadidos, y esa es la crisis política que nosotros estamos viviendo hoy día”, detalló.