Contraloría auditará la refinería de Talara en el 2019

Nelson Shack dijo que el objetivo es conocer si los costos son razonables para el negocio, no si su modernización era conveniente.

Nelson Shack, titular de la Contraloría, informó que su institución está preparándose para auditar el proyecto de modernización de la refinería de Talara en el 2019 junto con otras entidades de fiscalización superior. “Estamos haciendo todas las acciones preparatorias para que el próximo año podamos desplegar una auditoría”, declaró a Radio Exitosa.

El objetivo no es determinar la conveniencia de la ejecución del proyecto “de esa magnitud”, sino conocer qué tan razonables son los costos para el negocio. Por eso, explicó que la Contraloría requerirá de apoyo para comprender el funcionamiento del negocio de las refinerías.

“No es que en la Contraloría haya un gran ‘expertise’ en auditar refinerías. No se trata solamente de analizar qué pasa con los papeles y los estados financieros; eso lo podemos hacer sin ningún problema. Necesitamos conocer el negocio para poderla controlar; no porque se sabe de auditoría se puede controlar todo. No se puede controlar lo que no se conoce”, declaró Shack.

artículo relacionadoRefinería de Talara: Petroperú firmó contrato con privado para unidades auxiliares

En febrero pasado, el órgano de control detectó riesgos en el tercer financiamiento parcial del proyecto. Como se recuerda, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó a Petroperú a endeudarse por US$1,300 millones sin garantía del Estado. El expresidente de Petroperú, Luis García Rosell, había informado a SEMANAeconómica en una entrevista en enero que la inversión total en la refinería se ubicaría alrededor de los US$5,000 millones.