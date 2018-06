MEM prepublicará en dos semanas cambios al Reglamento de Procedimientos Mineros

Proinversión informó que 14 empresas han mostrado interés en los proyectos mineros Jalaoca y Colca.

El viceministro de Minas, Luis Miguel Incháustegui, anunció que en dos semanas el Ministerio de Energía y Minas (MEM) prepublicará las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Mineros para que las empresas presenten sus comentarios y sugerencias. Asimismo, advirtió que Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería necesita una reformulación y que durante su gestión trabajará en reducir la sobrerregulación al sector minero.

“Es un tema que se ha estado trabajando y se debe trabajar con mas ahínco. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha hecho propuestas y lo que ayudaría mucho seria implementar la Ventanilla Única. Ahora no todo lo aprueba el Ministerio de Energía y Minas. Entran a tallar muchas instituciones. Ahí la Ventanilla Única juega un papel muy importante”, manifestó durante su presentación en el 13° Simposio de Oro y de la Plata, organizado por la SNMPE.

Atribuyó la excesiva regulación a la desconfianza hacia la minería, lo que ha impulsado a los legisladores a aprobar nomas que terminan siendo poco eficientes. En el panel, titulado Minería: Retos y Desafíos, también participaron representantes de otras instituciones del Estado ligadas a la actividad minera como Proinversión, el Servicio Nacional de Certifiación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

artículo relacionadoMartín Vizcarra: "Queremos comenzar a sacar los proyectos mineros"

Por su parte, Denisse Miralles, directora de de inversiones descentralizadas de Proinversión, informó que 14 empresas han mostrado su interés en adjudicarse los proyectos Jalaoca (oro, cobre y molibdeno) y Colca (oro). La buena pro de Jalaoca, ubicado en Apurímac, está prevista para julio y la de Colca, situado entre Apurímac y Cusco, para septiembre. El 14 de junio vence el plazo para que se presenten las credenciales de calificación para Jalaoca. Se trata de depósitos mineros reservados por el Estado peruano como Áreas de Admisión de No Petitorio (ANAP)

“Ya se ha acabado esa etapa en que el Estado ha entregado en concesión proyectos a nombre de Centromin. Lo que busca ahora el Estado es generar su cartera a través de las ANAPS. Actualmente tenemos una cartera de dos proyectos pilotos que han sido encargados por el sector y que tienen plazos próximos para entregarse en concesión en este año (…) Es una área reservada para el Ministerio de Energía y Minas e Ingemmet tiene la función de realizar la prospección geológica y determinar el potencial del proyecto. Pero el Estado también puede encargárnoslo a Proinversión, que es el caso de estos dos proyectos”, explicó.

A su turno, el jefe del Senace, Patrick Wieland indicó, como ya había anunciado en diálogo con SEMANAeconómica, que busca elevar la tarifa que pagan las empresas a la institución que dirige por la realización de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que serían menos voluminosos en el futuro. Buscan convertirlo en un documento analítico y dejar el perfil enciclopédico que tiene en la actualidad. La minería está en las prioridades.

“Vamos hacia un EIA no enciclopédico, no podemos seguir tratando los impactos ambientales sin importar donde están los proyectos, podemos realmente enfocarnos en los impactos significativos que tienen determinados proyectos en determinadas zonas, y no tratar de abarcarlo todo. Esta tendencia peruana de que más es mejor tenemos que cambiarla. La ministra del Ambiente nos ha comentado la decisión de proponer nuevos términos de referencia para los Estudios de Impacto Ambiental“, explicó.