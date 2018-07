Inhabilitación de Carlos Neuhaus no retrasará organización de los Panamericanos 2019

El Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte del IPD lo inhabilitó dos años como dirigente deportivo.

Las funciones que desempeña Carlos Neuhaus como director ejecutivo del Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los Juegos Panamericanos 2019 (Lima 2019) no serán afectadas por la inhabilitación como dirigente deportivo que le impuso el Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte del Instituto Peruano del Deporte (IPD) por un periodo de dos años.

Mediante un comunicado, Lima 2019 informó que el cargo ocupado por Neuhaus es de carácter público y ajeno al sistema deportivo, de modo que la sanción no afecta sus funciones. “El presenta caso no tiene ninguna incidencia en el rol que cumple el señor Neuhaus de continuar liderando Lima 2019”, subrayó. Así, la inhabilitación no pondrá en peligro la construcción de la infraestructura deportiva.

Asimismo, Lima 2019 añadió que la sanción es producto de un “asunto administrativo presentado por un exdirectivo de la Federación Peruana de Tabla y que ahora es vocal en el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte”. La decisión será apelada con la “finalidad de proteger su excelente nombre y reputación como líder deportivo de la más alta integridad”.

Como se recuerda, Neuhaus fue presidente de la Federación Peruana de Tabla. El Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte, según informó Canal N, declaró fundada una denuncia interpuesta por José Mario Escudero Vigil, quien acusó a Neuhaus de una inconducta que va contra la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.

Las federaciones deportivas son asociaciones civiles que se rigen por sus propios estatutos, de modo que la inhabilitación no alcanza a Neuhaus como funcionario público. El proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los Juegos Panamericanos 2019, liderado por Neuhaus, es una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.