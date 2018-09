MEM: "No se va afectar las atribuciones del Minam"

El viceministro Eduardo Guevara negó que los cambios a la Ley de Hidrocarburos beneficie a ciertas empresas.

El viceministro de Hidrocarburos Eduardo Guevara consideró que el dictamen de la comisión de Energía y Minas del Congreso que modifica la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), a raíz de un proyecto de ley del Ejecutivo, no debilitaría al Ministerio del Ambiente (Minam), tal como lo había advertido la Defensoría del Pueblo en un informe emitido el pasado 12 de agosto.

“No se va afectar las atribuciones del Minam en lo más mínimo, y tampoco se reducirán los estándares ambientales, porque de nada sirve una ley que no respeta la regulación ambiental”, declaró Guevara en una entrevista con El Comercio. Guevara consideró que, si se le preguntara a la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz si la norma respeta la regulación ambiental, ella respondería que sí.

artículo relacionadoDefensoría: nueva Ley de Orgánica de Hidrocarburos debilitaría al Ministerio del Ambiente

El viceministro añadió que el Minam tomó parte en las modificaciones a la LOH. “El proyecto de la nueva LOH ha sido revisado artículo por artículo con el Minam, que es el ente rector en temas ambientales. Hemos estado de acuerdo con cada una de sus observaciones y las hemos incorporado al proyecto”, precisó.

Finalmente, el funcionario negó que el que los cambios a la LOH vaya a ampliar automáticamente los contratos de algunas empresas del sector. “Eso no es correcto porque toda ampliación de contratos estará supeditada a compromisos de inversión que los operadores deberán realizar antes y después de la prórroga. Pero no solo eso, también evaluaremos su comportamiento ambiental a través del OEFA y Osinergmin. Eso determinará si les daremos la extensión o no, en cuyo caso deberán abandonar el lote”, explicó.