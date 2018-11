Lima Como Vamos: el 57% de los limeños no cree que el Metropolitano sea bueno

Para el 64% de limeños, los municipios no atienden los problemas de transporte público en la ciudad.

El observatorio ciudadano “Lima Cómo Vamos” presentó la IX Encuesta de percepción sobre calidad de vida. En esta edición, la corrupción escaló del cuarto al tercer lugar en el ranking de los problemas que más afectan la calidad de vida de la ciudad. La inseguridad ciudadana y el transporte público se siguen ubicando como el primer y segundo problema de la ciudad desde el 2010.

Sin embargo, para el 64% de limeños y el 53% de chalacos, sus municipalidades no atienden los problemas de transporte público en la ciudad. Asimismo, alrededor del 59% de los encuestados considera que no se está gestionado el sistema de transporte. Esta cifra se incrementa en temas de seguridad ciudadana. El 73% de los limeños y el 67% de los chalacos cree que no se está enfrentando este tema desde sus municipalidades.

Transporte

En Lima y Callao, el transporte público tradicional –buses, combis y cústers– es el modo más utilizado para transportarse, pero es el que recibe la calificación más baja en satisfacción de servicio. A pesar de que más del 78% de los encuestados en Lima y Callao no considera que el servicio es bueno; 59% lo usan en Lima, mientras que en el Callao la cifra asciende a 63%.

Asimismo, el 57% de los limeños no considera que el servicio del Metropolitano sea bueno, al igual que el 45.3% de chalacos. Sin embargo, sólo el 5.2% de los encuestados en Lima menciona que lo utilizan como su modo de transporte. En el Callao esta cifra fue de solo el 1.9%.

Por otro lado, el 35.1% de limeños y 37.5% de chalacos opinó que su viaje por trabajo o estudio le toma más tiempo que en el 2017. Este año 25% de los limeños y chalacos afirmó que le toma más de una hora en llegar a su centro de trabajo o estudios. Los encuestados también mencionaron que el aspecto que más valoran en el transporte público tradicional es la cobertura de ruta, mientras que en el Metropolitano y el Metro de Lima, la rapidez.

Gestión pública

De los encuestados, el 59% de los limeños afirma que hoy los alcaldes no les prestan mucha atención a los vecinos. En el Callao, el 51% de los encuestados también lo consideró así. Sólo el 11.7% sostiene que la gestión de Luis Castañeda Lossio ha sido buena. En el caso de Rafael Urbina, recientemente nombrado alcalde metropolitano del Callao, sólo el 1.5% cree que ha hecho una buena gestión. En el caso de Juan Sotomayor, el 19.8% de chalacos cree que su gestión fue buena.

Sólo el 18% de los ciudadanos encuestados consideró que las acciones de su municipalidad contribuye al desarrollo de la ciudad. Asimismo, el 67% de los limeños afirmó que existe corrupción en la gestión de los recursos públicos en Lima Metropolitana. Esta cifra fue de 64% en la Municipalidad del Callao.

Inseguridad ciudadana

La percepción de inseguridad ciudadana en Lima se incrementó 6% con respecto al año pasado. En el Callao, esta percepción aumentó nueve puntos porcentuales. El resultado de la encuesta presentada el pasado miércoles muestra que sólo el 11.6% de los limeños y 17% de chalacos considera que se sienten seguros en su ciudad.

Asimismo, para el 56% de limeños y el 54.5% de chalacos, el principal problema de seguridad ciudadana en Lima y Callao son los robos callejeros. Alrededor del 23.5% de los encuestados en Lima y el 21% en el Callao indicaron que ha sufrido de robo mientras caminaba por la calle, estaba en un local público o en un transporte público o particular.

Como solución, más del 50% de los encuestados en Lima y Callao coincidió en que la implementación de cámaras de seguridad, un mayor patrullaje y la iluminación de calles permitirían que se sientan más seguros en la calle.

Ficha técnica

La encuesta –que indaga sobre la percepción de los ciudadanos en la satisfacción en temas relacionados con la seguridad ciudadana, transporte, gestión pública, entre otros– fue realizada entre el 25 junio y el 26 de julio de 2018. En ella participaron 1,920 limeños y 400 chalacos mayores de edad y muestra un margen de error de ± 2.24%.