Jorge Meléndez renunció al Midis tras cuestionamientos por recomendación de familiar

El ministro indicó que su alejamiento del gobierno se debe a un ataque en su contra que tenía como objetivo desestabilizar al presidente Vizcarra.

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, renunció a su cargo luego de que se cuestionara la recomendación que hiciera para que la madre de su hijo trabaje en el Estado y una reciente vinculación al sector ilegal forestal.

“Voy a contestar todo en el llano. Lo hemos conversado y lo ha aceptado, continuaré con mi vida tranquilo porque ni siquiera tengo una denuncia para ir a responder a la Fiscalía”, indicó en programa Punto Final al referirse a su renuncia ante el presidente Vizcarra.

El ahora exministro detalló que renunció para evitar que se afecte al gobierno y al mandatario con las denuncias periodísticas aparecidas en su contra en los últimos días, a las cuales calificó de “calumnias”.

Respecto al informe periodístico que lo involucraba con una compañía sancionada por deforestar en la Amazonía, dijo que no trabaja allí desde junio de 2016.

“Que me investiguen, no tengo denuncia, no tengo temor, que me investiguen”, enfatizó.

Meléndez se aleja del cargo poco más de tres semana luego de asumirlo y se convierte en la primera baja del gabinete Zeballos que se conformó tras la disolución del Congreso. Meléndez tambipen fue miembro del Congreso disuelto como parte de la bancada de Peruanos por el Kambio.