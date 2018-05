MEF: "El 95% [de mypes en el Régimen Mype Tributario] pagaba en el régimen general"

El ministro David Tuesta afirmó que replanteará el Régimen Mype Tributario, que afectó la recaudación del 2017.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) replanteará el Régimen Mype Tributario —régimen especial vigente desde enero del 2017 que permite a las mypes pagar desde 10% de Impuesto a la Renta—. El ministro David Tuesta explicó en el Congreso, en el marco de las discusiones sobre la delegación de facultades legislativas, que esta medida contribuyó a la caída de la recaudación tributaria.

“El cambio al Régimen Mype Tributario [significó] un traslado de impuestos, de pequeñas empresas que ya se encontraban pagando en el régimen general. El 95% ya pagaba en el régimen general y se pasaron para pagar menos, se le bajó los impuestos. No es que se ha traído más gente… La medida no fue lo suficientemente reflexionada, no se enfocó adecuadamente”, señaló.

De acuerdo con la presentación de Tuesta en la Comisión de Economía del Congreso, el MEF apunta a enfocar los beneficios tributarios en las micro y pequeñas empresas, y evitar beneficiar a las medianas o fomentar la atomización.

“No planteamos eliminar [el Régimen Mype Tributario], creemos que debe existir un régimen adaptado a las pequeñas y medianas empresas. Hay que darle un tratamiento adecuado a las mypes, no son iguales, tiene una capilaridad tremenda en la generación de empleo, hay que pensar si el umbral de ahora es el adecuado”, señaló.

El ministro mencionó que hay que revisar los “umbrales” de los sistemas tributarios para las mipymes. Y señaló, como ejemplo, que el ratio de ventas brutas de estas empresas son 337.2 veces el número del PBI per cápita del Perú, una de las cifras más altas de América Latina.

“La presión tributaria [en esos países es] mayor que la nuestra, y nosotros que la tenemos bajita, jugamos a este experimento”, afirmó.

Fondo Crecer y Compras a MYPErú

Tuesta también reiteró que creará el Fondo Crecer con S/.1,100 millones para apoyar a las mypes en capacitación e innovación tecnológica. Los recursos para el fondo podrían aumentar en el futuro. “El programa es una vocación clara del ministerio de apoyar al sector. [Será un] fondo muy controlado, muy focalizado”, afirmó.

Por otro lado, el gobierno también planea destinar S/.400 millones anuales para las compras a mypes, “mediante una reforma integral”. El objetivo es que estas empresas “puedan realmente, de forma efectiva, proveer servicios al Estado”. “A veces lo que faltaba es el pago [de parte del Estado], los procesos no llegaban a tiempo… Tenemos tipificados todos estos problemas”, señaló.