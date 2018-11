Carlos Oliva busca simplificar el IR: "Quisiera reducirlo a dos regímenes"

El ministro de Economía y Finanzas también ratificó que prepara un proyecto de ley para racionalizar exoneraciones tributarias,

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, informó que un objetivo de su gestión es simplificar los regímenes del Impuesto a la Renta (IR) y reducirlos de dos a cuatro. “He pedido un esfuerzo para que podamos manejar solo dos regímenes. Luego que se tenga la propuesta, tenemos que conversarlo con la Sunat para verificar la viabilidad de su aplicación, después de eso iremos al Congreso“, explicó Oliva en una entrevista con El Comercio.

Según sus perspectivas, la simplificación recién se aplicaría a partir del 2020, pese a que su intención es que comience en el 2019. “El cuello de botella podría ser la parte operativa de la Sunat“, advirtió Oliva.

Otra reforma que busca impulsar es la racionalización de exoneraciones tributarias, que será propuesta al Congreso mediante un proyecto de ley. “Queremos racionalizarlas, cambiarlas, mejorarlas y eliminar algunas. Haremos un esquema como el de San Martín: cambiar las exoneraciones por un fondo que facilite inversión”, comentó.

Asimismo, Oliva no descartó realizar un ajuste técnico al alza del ISC. “Estamos evaluando temas particulares donde podría pasar que la política no haya tenido el resultado esperado. Pero todavía no tenemos suficiente información. Necesitamos un poco más de datos y ver cómo venían los sectores”, manifestó.

Finamente, aseguró que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) están trabajando en una propuesta de reforma laboral. “Somos conscientes que hay que tener consensos mínimos para seguir adelante con la ley. Estamos trabajando en eso con el MTPE, con el apoyo de un organismo multilateral, para tener una buena propuesta técnica. Luego viene el convencimiento para que pase la valla del Congreso y de la opinión pública.