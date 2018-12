MEF modificó sanciones por infracciones previstas en Ley General de Aduanas

Multa por no bancarizar compraventa de bienes para la importación será igual al 30% del valor de la mercancía.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó hoy, mediante un decreto supremo publicado en El Peruano, modificar la tabla de sanciones por infracciones a la Ley General de Aduanas. En septiembre, el Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo (DL) 1388, en el que dispuso actualizar las sanciones debido a que estableció una nueva obligación para las operaciones de comercio exterior: la compraventa de mercancías para la importación destinada al consumo cuyo valor FOB supere los US$2,000 o S/7,000 debe ser bancarizada. Esta obligación estará vigente desde hoy 30 de diciembre.

Según el DL 1388, cuando quede en evidencia que no se utilizaron medios de pago del sistema financiero antes del levante (cuando la aduana autoriza a los interesados a disponer de las mercancías despachadas), procederá el reembarque de la mercancía o la continuación del despacho. Pero para que esto último ocurra el importador debe pagar una multa establecida en la tabla de sanciones. De acuerdo con el decreto publicado hoy, la multa equivale al 30% del valor FOB declarado de la mercancía y se aplica al dueño, a los consignatarios o consignantes. Finalmente, cuando quede en evidencia que no se utilizaron los medios de pago bancarizados después del levante, sólo se aplicará dicha multa.

De otro lado, el decreto supremo publicado hoy establece sanciones a los terceros que estén vinculados a una operación de comercio exterior u operación aduanera, pero que no califiquen como operadores de comercio exterior. La sanción será de S/2,100 para quienes no entreguen información o documentos dentro del plazo establecido por la autoridad aduanera y para quienes no comparezcan ante ella cuando así se les solicite.