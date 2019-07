Sunat: personas que compren bienes de empresas no asumirán sus deudas

La administración tributaria aclaró que la responsabilidad solidaria por deudas se genera por la adquisición de negocios.

La responsabilidad solidaria que se genera cuando una empresa le compra activos a otra solamente aplica a la adquisición de un negocio en su totalidad, precisó la Sunat a través de un informe publicado este 15 de julio. Además, aplica cuando se compran activos que reduzcan la capacidad de la empresa vendedora para asumir el pago de sus obligaciones tributarias, como explicó SEMANAeconómica en este análisis.

Cuando una empresa transfiere sus activos, dice el informe, existe una “afectación significativa en su potencial generación de beneficios económicos futuros, como sería el caso de las transferencias de unidades de producción, de líneas de negocio o de bienes que permitan la operatividad de un negocio”.

En junio, la administración tributaria publicó un primer informe en el que había advertido que la responsabilidad solidaria por la compra de activos entre empresas no se extiende a las deudas que se generen luego de la compra. Y que dicha deuda no está limitada al valor de los activos comprados por la empresa. Sin embargo, no había precisado en qué casos el comprador es responsable solidario.

Este informe generó interpretaciones erróneas en los reportes de medios locales. Así, se asumió que la Sunat había establecido que las personas naturales son responsables solidarias por la compra de cualquier tipo de bien. Por ello, el nuevo informe publicado este 15 de julio aclara que la responsabilidad solidaria no se genera por comprar bienes a personas que no sean empresas, ni cuando se compren bienes de una empresa que están destinados al comercio.