Comisión de Cultura aprobó que los libros no paguen IGV permanentemente

La vigencia de la exoneración del IGV a la venta de libros y otros beneficios tributarios al sector caducan el 11 de octubre.

La Comisión de Cultura del Congreso aprobó este martes el dictamen de la Ley que Reconoce el Derecho a la Lectura y Promueve el Libro, a pocas semanas de que el 11 de octubre caduquen los beneficios tributarios al sector editorial. Se espera que el dictamen ingrese a la agenda del Pleno de este jueves, informó a medios locales Nelly Cuadros, presidenta de ese grupo de trabajo.

El presidenta Martín Vizcarra y el ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, habían anunciado en la inauguración de la Feria Internacional del Libro 2019 la presentación de un proyecto para una nueva Ley del Libro.”El proyecto del que hablaba el Ejecutivo y que anunció el presidente de la República no llegó al Congreso”, informó a SEMANAeconómica el congresista Miguel Torres Morales, de Fuerza Popular e integrante de la comisión.

El dictamen mantiene el beneficio de que los consumidores no paguen IGV por los libros y establece ajustes a otros beneficios como el crédito tributario a la reinversión y el reintegro tributario. En un análisis SEMANAeconómica concluyó que era necesaria una nueva Ley del Libro que mantenga el beneficio al consumidor de no pagar IGV por los libros, pero que eran necesarios ajustes al reintegro tributario y al crédito a la reinversión.

“Lo que se busca es hacer un incentivo a la lectura que incluyera a todo el ecosistema del libro”, dijo Torres a SEMANAeconómica en alusión a los autores, editoriales, librerías, bibliotecas públicas y eventos para promover el libro.”Es [una norma] bastante cercana a la posición que ha tenido el Ministerio de Cultura. Esperemos que no sea observado por el presidente y que cumpla con lo ofrecido en la Feria del Libro”, agregó el parlamentario. Como se recuerda, el MEF ha sostenido que los beneficios tributarios no han favorecido la lectura.

La ley mantiene por diez años el crédito tributario por reinversión, que permite que las editoriales reinviertan parte de sus utilidades para reducir el pago del impuesto a la renta. Sin embargo, se establecen algunos candados. “Lo que sí estamos limitando dentro de la ley que hemos aprobado es que los beneficios sean establecidos para obras literarias y científicas, no para bibliográfica que no promueva la cultura”, explicó Torres.

De otro lado, los libros ya no estarán afectos al IGV, de manera que no pagarán ese impuesto permanentemente.”Eso implica que la población lectora cuente con títulos más baratos”, añadió Torres. Esta medida se complementa con el reintegro tributario, que también se mantiene. Este beneficio permite que el Estado devuelva a las editoriales el IGV pagado por la compra de bienes de capital, materias prima e insumos para proyectos editoriales. “El beneficio no termina de traducirse totalmente en el precio si no le damos el IGV que han gastado en las compras”, dijo el parlamentario.

El MEF sostenía que el reintegro tributario había beneficiado, sobre todo, ar empresas dedicadas a la producción de textos escolares. Según la Cámara Peruana de Libro, este beneficio es utilizado por grandes empresas porque solamente las facturas de cierto monto pueden acceder al reintegro de IGV. El problema estaba en el reglamento.”Establecía que solamente se podía pedir el reintegro por facturas que sean cerca a S/7,000. Estamos incluyendo limitaciones para que el reglamento no pueda hacer esta distinción”, explicó Torres. Los beneficios tributarios estarán vigentes, de aprobarse y promulgarse la ley, desde el 12 de octubre.