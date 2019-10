Sunat volverá a sancionar desde hoy a empresas que no exhiban libros contables

La entidad solicitará los libros cuando detecte diferencias entre la declaración del contribuyente y la información enviada por terceros.

La Sunat volverá a multar desde este 15 de octubre a las empresas que no exhiban libros contables, registros u otros documentos cuando realice acciones inductivas, es decir, cuando le comunique al contribuyente que ha detectado diferencias entre su declaración y la información enviada por terceros, como clientes, proveedores o notarios. El objetivo de la acción inductiva es la regularización de la declaración del contribuyente.

No exhibir los libros contables, registros o documentos será sancionado durante la acción inductiva es sancionado hasta con 0.6% de los ingresos netos, pero no puede ser menor a 10% de la UIT (S/420) ni mayor a 25 UIT (S/105,000). Además, no comparecer ante la autoridad tributaria o hacerlo fuera de plazo es sancionado con una multa de hasta 25% de la UIT (S/1,050).

Sunat había dispuesto no aplicar estas sanciones en el 2016 para fomentar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Sin embargo, mediante una resolución de superintendencia publicada el 1 de octubre, decidió volver a aplicar las sanciones, pues el beneficio no habría cumplido con alentar la regularización voluntaria de los contribuyentes. Las multas no aplicarán a las infracciones que se hayan detectado o cometido antes del 14 de octubre del 2019, precisó Joaquín Chávez, tributarista del Estudio Torres y Torres Lara Abogados.

El experto aseguró que, recibida una carta inductiva, las empresas deberán reunir la información solicitada y atender la cita en la fecha y hora indicadas. Además, recordó que en caso de no poder asistir a la cita o si el volumen de la información solicitada es amplio, la empresa podría solicitar una prórroga. De cometerse una infracción, podría solicitarse, previa verificación, una rebaja a la multa que podría llegar hasta el 80%.