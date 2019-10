Venta de acciones seguirá exonerada de pagar impuesto a la renta hasta el 2022

El MEF promulgó un decreto de urgencia que prorroga los beneficios tributarios para el mercado de valores.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) promulgó hoy un Decreto de Urgencia (DU) que prorroga hasta el 31 de diciembre del 2022 la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) a la transferencia de acciones comunes y acciones de inversión, valores representativos de deuda, unidades de ETF, certificados de participación en fondos mutuos, facturas negociables, American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR), Firbis y Fibras. El reglamento tiene previsto ser publicado en un plazo no mayor a 60 días.

El monto negociado diario de estos valores no podrá ser menor a seis UIT, es decir S/25,200. Además, el resultado no podrá ser menor al límite establecido por el reglamento, que no podrá exceder de 45%, informó el MEF. “De esta manera se aumentarían las exigencias para que a las rentas por la venta de valores pueden aplicar la exoneración del IR”, precisó. El DU entrará en vigencia el 1 de enero del 2020 y está en línea con la Política Nacional de Competitividad y Productividad, que busca impulsar mecanismos de financiamiento.

Se trata del segundo DU en materia tributaria promulgado por el gobierno de Martín Vizcarra tras la disolución del Congreso. “Es positivo porque confirma la tesis del MEF de que es conforme a la Constitución poder emitir DU en materia tributaria. Da confianza para nuevos vehículos como los Fibra”, sostuvo Álvaro Arbulú, socio de impuestos de EY.