Scotiabank tomó control de BBVA Chile a siete meses del anuncio del acuerdo

El Grupo Said firmó un acuerdo con Scotiabank para participar en la fusión y quedarse con el 25% del banco fusionado.

Scotiabank tomó oficialmente el control de BBVA Chile, luego de concretarse la adquisición por 68.19% de las acciones del banco chileno. Este cambio de control se da siete meses después de anunciada la oferta de la canadiense por US$2,200 millones y un mes después de lanzada la oferta al mercado.

Todavía está pendiente la aprobación de la fusión, que generaría la cuarta entidad bancaria más grande en el mercado chileno, por entidades reguladoras. “La intención de NSIL [Nova Scotia Inversiones Limitada] es materializar la fusión entre Scotiabank Chile [entidad absorbente] y BBVA Chile [entidad absorbida], también controlada por la NSIL, tan pronto como sea posible conforme a la regulación y legislación chilena”, indica Scotiabank en un hecho de importancia.

Según el Diario Financiero de Chile, BBVA Chile pasará a llamarse de forma momentánea Scotiabank Azul, hasta que se concrete la integración de ambas entidades bancarias, cuyo proceso iniciaría el 1 de septiembre del 2018. El cambio de marca se producirá el último trimestre de este año.

Además, Scotiabank informó que se llegó a un acuerdo con el Grupo Said, que es propietaria del 31% restante de las acciones de BBVA Chile. De acuerdo con el contrato firmado, el grupo (conformado por seis empresas) se comprometió a participar en la fusión y así alcanzar una participación de al menos el 24.1%, con la posibilidad de llegar al 25%, mediante la adquisición de acciones adicionales de BBVA Chile a Scotiabank o la compra de acciones al banco fusionado. En diciembre, se especulaba que la familia Said tendría que invertir US$500 millones para convertirse en dueño del 25% del negocio combinado. Si no se da esta operación, el Grupo Said alcanzaría en la propiedad del banco fusionado un porcentaje de entre 15% y 17%, según Scotiabank.