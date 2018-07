SBS modificó reglamento de "cuentas básicas": bancos no podrán exigir monto de apertura

El organismo regulador mantuvo la disposición de que los retiros y depósitos diarios no excedan los S/.1,000.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) modificó el reglamento que regula la apertura y operaciones y cierre de las ‘cuentas básicas‘ depósito de ahorro que los bancos ponen a disposición de sus potenciales clientes. La norma, promulgada el 29 de julio por la superintendenta Socorro Heysen Zegarra, entrará en vigencia el 1 de octubre y busca fortalecer la inclusión financiera en el Perú en línea con la regulación que combate el lavado de activos. La modalidad de ‘cuenta básica fue creada en el 2011.

El reglamento mantiene la disposición de que los retiros y depósitos de una persona en un mismo banco no superen los S/.1.000 diarios. La cuenta debe estar en moneda nacional y el saldo consolidado de las cuentas básicas que una persona tenga en un mismo banco no puede superar los S/.2,000 en todo momento. Además, los depósitos y retiros mensuales de una persona en un mismo banco no puede exceder los S/.4,000. La apertura de las cuentas y las operaciones para aumento de saldos sólo pueden realizarse en el Perú.

Uno de los cambios aprobados fue que las ‘cuentas básicas‘ deben ser creadas como tales desde su apertura y deben mantenerse bajo esa denominación para que los bancos respectivos puedan tener un control adecuado sobre los límites de depósitos y retiros. Otros cambios aprobados fueron que no se solicite un monto mínimo de apertura ni un saldo mínimo mensual y que se elimine la restricción al número de cuentas básicas en todo el sistema financiero.

En otro momento, la norma también señala que los usuarios de las ‘cuentas básicas’ deben ser informados por el banco cuando intenten realizar transacciones que excedan los límites establecidos por la SBS y que dicha operación no puede ser realizada. Sin perjuicio de esto, el banco podrá resolver o suspender el contrato con el cliente. La suspensión incluye el bloqueo de la cuenta, de forma unilateral y sin previo aviso. Esto no implica la pérdida de los recursos depositados.

Finalmente, el reglamento establece que los bancos deben proporcionar, antes de firmar el contrato con el cliente, el tarifario y un resumen del formulario contractual. Ese contrato debe ser independiente al de otros productos pasivos y no debe formar parte de un contrato multiproducto.