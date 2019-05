SBS: Jorge Mogrovejo es el nuevo superintendente adjunto de banca y microfinanzas

Mogrovejo ha ingresado al cargo en reemplazo de Rubén Mendiolaza. Es abogado y economista de la PUCP.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) comunicó hoy a través de una resolución que Jorge Mogrovejo ha asumido el cargo de superintendente adjunto de banca y microfinanzas de dicha entidad, en reemplazo de Rubén Mendiolaza. Este último ocupaba el puesto desde junio del 2012.

Mogrovejo también ha desempeñado otros cargos dentro de la SBS. Ha sido superintendente adjunto de riesgos entre el 2008 y 2012. Luego, entre el 2014 y 2016, fue superintendente adjunto de asuntos internacionales y capacitación, y después se desempeñó como superintendente adjunto de AFPs hasta el 2019, antes de asumir su nuevo cargo en la Superintendencia de Banca y Microfinanzas.

Asimismo, ha sido presidente del Fondo de Seguro de Depósitos y especialista senior del sector financiero del BIS (Bank for International Settlements). También fue miembro del directorio de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Jorge Mogrovejo es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y tiene una especialización en finanzas en la misma universidad. Además, tiene un master en Gestión de Políticas Económicas en la Columbia University in the city of New York.