PECAP: Inversiones en startups peruanas se triplicaron en primer trimestre del 2019

La inversión ascendió a US$6.6 millones con respecto a los US$1.68 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

La inversión en startups peruanas creció 295% interanual en el primer trimestre del 2019, según informó la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP). Así, los primeros tres meses del año reportaron una inversión de US$6.6 millones con respecto a los US$1.68 millones del primer trimestre del año anterior.

Esta capitalización se registró en 12 transacciones reportadas en dicho periodo, lo cual significó un aumento del 140% interanual. “Estos números reflejan que startups peruanas están accediendo a rondas de inversión en el extranjero para financiar su crecimiento internacional”, comentó el presidente del PECAP, Alaín Elías. “Consideramos que hay una oportunidad de consolidar esfuerzos del sector público y privado para brindar una oferta de capital emprendedor más amplia para startups que buscan rondas de inversión por encima de US$ 1M”, agregó.

Así, destacaron en este periodo los casos de los emprendimientos Crehana y Keynua. El primero cerró una ronda Serie A por US$4.5 millones, con la participación de Acumen Latam Capital Partners, Mountain Nazca y Dila Capital; mientras que el segundo pasó por el programa de aceleración de Y Combinator, y logró una inversión de Nilo Ventures y otros inversionistas no revelados.

En el archivo histórico de la información de capital emprendedor desde el 2011, destaca la participación de Emprende UP, que ha brindado recursos no reembolsables a 61 iniciativas emprendedoras y ha facilitado 15 transacciones de inversionistas. También destacan las inversiones directas e indirectas de Wayra (50), UTEC Ventures (32), Angel Ventures (16), PAD – Red de Inversionistas Ángeles (14), Liquid Venture Studio (11), The Board (9), BBCS Capital (4), Inca Ventures (3), Winnipeg Capital (3), y otros.