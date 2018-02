Reglamento de sanciones: propuesta de SMV eliminaría la subsanación voluntaria

El reglamento regula el procedimiento sancionador de la SMV en el mercado de valores, el mercado de productos y la administración del sistema de fondos colectivos. En el pasado, la entidad ha sancionado a las empresas por no haber informado a tiempo, y en su totalidad, de algunos hechos importantes relacionados a acuerdos de compra, o por incumplir en la presentación de sus estados financieros auditados.

“Enfocándose mucho en lo punitivo [la SMV] ha descuidado lo correctivo, lo educacional, el factor de acompañar a los administrados y permitirles subsanar voluntariamente y que ello sea eximente de responsabilidad, tal como lo establece la ley de procedimiento administrativo”, dijo Álvaro Castro, asociado senior del área regulatoria y mercado de capitales del estudio de abogados Rebaza, Alcázar & De Las Casas.

Castro sostuvo a SEMANAeconómica que la propuesta (artículo 30) de la superintendencia señala que, aunque la empresa haya cometido una infracción y subsanara el error, incluso antes que la SMV se de cuenta del incumplimiento, si el hecho es materialmente imposible de subsanar —por ejemplo, el efecto de la publicación de un hecho de importancia—, eso no eximirá de responsabilidad. “¿Si la subsanación puede ser inaplicable, ¿entonces dónde está el incentivo para corregir el error cuando éste se detecte?”, se preguntó.

En la misma línea, Juan José Hopkins, socio de Barrios & Fuentes Abogados, sostuvo que el texto debería corregirse ya que, tal como está, dispone que no se van a poder subsanar las consecuencias de lo que se ha hecho. “Es como que tengo que presentar el hecho de importancia el día de hoy, y por alguna razón me olvido de hacerlo y lo presento el día de mañana, yo ya subsané las consecuencias del hecho, ya el mercado se enteró del hecho de importancia, y por lo tanto, yo ya no debería estar sancionado, pero la norma te da a entender que a pesar de que lo hiciste tarde, como lo hiciste fuera de fecha, igual debes ser sancionado”, explicó.

Artículo 30.- CONDICIONES PARA APLICACIÓN DEL EXIMENTE DE SUBSANACIÓN VOLUNTARIA

Para que la subsanación voluntaria se considere como eximente de responsabilidad, deben cumplirse las siguientes condiciones: a) Las Intendencias Generales de Supervisión o de Cumplimiento no deben haber cursado comunicación exigiendo el cumplimiento de la obligación; y, b) La subsanación debe haber sido producto de la libre iniciativa del sujeto infractor

El proyecto también establece, por primera vez, un plazo de nueve meses para la resolución de procesos sancionadores. Al respecto, Hopkins señaló que sería adecuado que se determinen también los plazos para la resolución de apelaciones o recursos de reconsideración, con miras a que se genere una mayor predictibilidad. Según la propuesta, el plazo de nueve meses puede ser ampliado, de manera excepcional, por tres meses.

Los especialistas consultados por este medio coincidieron con la SMV en que la propuesta introduce cambios que generan mayor predictibilidad en la imposición de medidas correctivas y mayor celeridad en la tramitación de procedimientos, debido a las disposiciones sobre la prescripción y caducidad del procedimiento sancionador que establece en el texto.

MAYORES MULTAS

La propuesta de la SMV eleva en 133% las multas para las empresas que cometan infracciones graves en el mercado de valores, de 300 a 700 UIT. De esta forma, las empresas que presenten información inexacta, falsa o tendenciosa al mercado, o proporcionen señales falsas o engañosas respecto de la oferta o demanda de un valor para beneficio propio, podrían ser multadas con hasta S/.2.9 millones, según el valor UIT establecido para este año.

En el caso de sanciones graves en la administración del sistema de fondos colectivos, la entidad propone que las multas tengan un tope de 100 UIT, equivalente a S/.415,000, y ya no 480 RMV (remuneración mínima vital), que es equivalente a S/.408,000, según el valor del salario mínimo vigente. El organismo presidido por José Manuel Peschiera también incorpora nuevos criterios que deben aplicarse para la prescripción y caducidad de un procedimiento sancionador.

La SMV indicó a este medio que espera disuadir la conducta de los infractores, a fin de prever que estas conductas no resulten más beneficiosas para el administrado que asumir la sanción. Cabe recordar que la infracción más grave por la cual últimamente la entidad ha sancionado ha sido a una sociedad agente de bolsa por destinar los fondos a fines distintos a aquellos para los cuales fueron ordenados.

El abogado Castro coincide en que las sanciones más duras podrían generar un desincentivo para que se produzcan acciones que sean motivo de sanciones, pero detalló que es importante que exista gradualidad en la aplicación de las mismas, y que la SMV debería sustentar por qué la conducta del administrado justifica que se le imponga la multa máxima.