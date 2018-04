SMV propone fijar en 700 UIT tope de multas coercitivas por infracciones

Si una persona se niega a declarar en el marco de una investigación, recibirá una multa de más de S/.20,000.

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) publicó el proyecto que busca normar la aplicación de las multas coercitivas, las cuales constituyen un medio de ejecución forzosa de requerimientos, mandatos o actos administrativos emitidos por los órganos del regulador del mercado de valores, y no equivalen a sanciones (pueden ser emitidas fuera de un proceso administrativo sancionador). En la prepublicación, la SMV fija un tope para las multas coercitivas de hasta 700 UIT, que equivale a más de S/.2 millones.

“La Ley Orgánica [de la SMV] no establecía un tope, aspecto que nos pareció necesario precisar. Por ello en la norma que está actualmente en consulta ciudadana se señala que el tope es el monto máximo permitido por la Ley para aplicar multas coercitivas”, explicó a SEMANAeconómica la superintendente adjunta de asesoría jurídica de la SMV, Liliana Gil Vásquez.

artículo relacionadoSMV promulgó cambios al reglamento que permiten la creación de programas de fondos mutuos

En el proyecto se sostiene que la multa para los testigos (personas naturales o jurídicas) que, sin justificación, se nieguen a declarar o a responder, ascenderá a cinco UIT, equivalente a S/.20,750. El monto de la multa coercitiva se duplicará si el investigado persiste en no concurrir a declarar.

Para las otras multas coercitivas se establece una multa coercitiva de 25 UIT, alrededor de S/.103,700. “[Las otras multas se] refieren a los demás actos que la SMV dicte y que no son observados. Por ejemplo, el no efectuar una oferta pública de compra por exclusión de los valores del Registro Público del Mercado de Valores en los casos que la SMV haya dispuesto el deslistado de oficio o no restituir fondos utilizados indebidamente en el plazo otorgado”, explicó Gil.

Si bien el reglamento de la entidad reconoce que este tipo de multas pueden ser impuestas por las Superintendencias Adjuntas de Supervisión Prudencial y de Supervisión de Conductas de Mercados. No existe en la SMV una norma que regule su ejercicio. “Por predictibilidad, consideramos conveniente generar un marco legal con normas precisas sobre cómo se procederá en el momento que se ejerza esta facultad”, precisó la abogada. A la fecha, no se han impuesto este tipo de multas en la entidad.