SMV: infracciones se sancionarán con multas coercitivas de hasta 700 UIT

Si una persona se niega a declarar en una investigación recibirá una multa de 5 UIT.

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), dirigida por el superintendente José Manuel Peschiera, oficializó este jueves la norma que regula la aplicación de las multas coercitivas y fija un tope de hasta 700 UIT, que equivale a más de S/.2 millones. La multa para los testigos que, sin justificación, se nieguen a declarar o a responder, ascenderá a cinco UIT, equivalente a S/.20,750.

La entidad señaló que la multa coercitiva de cinco UIT se aplicará a las personas naturales o jurídicas que no concurran a declarar o se nieguen a responder en el marco de una investigación, o si la persona citada en una investigación, sin justificación, no comparece a declarar. Cabe destacar que el monto de la multa coercitiva se duplicará si el investigado persiste en no concurrir a declarar.

“En este caso, en la segunda citación, los órganos competentes de las Superintendencias Adjuntas de Supervisión de Conductas de Mercados o de Supervisión Prudencial u órganos que las sustituyan, le comunicarán que, de no concurrir a declarar, la SMV le podrá imponer una multa coercitiva”, anotó. La multa coercitiva debe ser abonada dentro del plazo de cinco días hábiles de notificada, vencido el cual se ordenará su cobranza coactiva.

La SMV detalló que para “las otras multas coercitivas”—que según la superintendente adjunta de asesoría jurídica de la SMV, Liliana Gil Vásquez, hace referencia a hechos como el no efectuar una oferta pública de compra por exclusión de los valores del Registro Público del Mercado de Valores—la multa coercitiva será de 25 UIT, que equivale a alrededor de S/.103,700. Al igual que en el otro caso, si persiste el incumplimiento se podría obtener una multa coercitiva de hasta 700 UIT.

“El carácter de irrecurrible de la multa coercitiva, no implica que las personas naturales o jurídicas a quienes les sea impuesta una multa coercitiva, se vean afectadas en su derecho de defensa, pues, en ese supuesto, si bien no correspondería impugnarlas administrativamente ante la SMV, sí podrían recurrir a la vía jurisdiccional”, señaló la SMV en la resolución publicada en El Peruano.

Tal como adelantó SEMANAeconómica, la oficialización de la resolución servirá para normar la aplicación de las multas coercitivas y oficializar que las multas para las empresas que cometan infracciones graves en el mercado de valores será de 700 UIT, ratificando lo establecido en el 2013 en la ley N° 30050. Además de sancionarse a los testigos que se nieguen a declarar, sin justificación, se aplicarán multas coercitivas a las empresas que presenten información inexacta, falsa o tendenciosa al mercado, o proporcionen señales falsas o engañosas respecto de la oferta o demanda de un valor para beneficio propio.

La SMV indicó a este medio que espera disuadir la conducta de los infractores, a fin de prever que estas conductas no resulten más beneficiosas para el administrado que asumir la sanción. Cabe recordar que la infracción más grave por la cual últimamente la entidad ha sancionado ha sido a una sociedad agente de bolsa por destinar los fondos a fines distintos a aquellos para los cuales fueron ordenados.