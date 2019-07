Intercorp presentó OPI de 9 millones de acciones en la Bolsa de Nueva York

Luego del anuncio, la acción de Intercorp Financial Services se valoró en 8% en la Bolsa de Valores de Lima.

Intercorp Financial Services Inc. (IFS) realizó una Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa de Nueva York de aproximadamente 9 millones de acciones comunes, las cuales pertenecen a IFS, Interbank, Intercorp Perú y a un accionista no vinculado.

Así, IFS espera vender acciones comunes mantenidas actualmente en tesorería, así como aproximadamente 1’150,000 de nuevas acciones a emitirse. Además, espera conceder a los colocadores de la oferta una opción de 30 días para la compra de un adicional de hasta 1’350,000 nuevas acciones comunes.

La empresa proyecta que el precio de la OPI se ubique entre US$44 y US$50 por cada acción común, con lo cual recaudaría un monto entre los US$396 millones y los US$517.5 millones.

Las firmas BofA Merrill Lynch y J.P. Morgan están actuando como Coordinadores Globales (Global Coordinators) y, junto con Itaú BBA, como Joint Bookrunners en la OPI. Además, Inteligo SAB actúa como agente estructurador de las acciones. Aunque la declaración de registro ya se ha presentado ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC), ésta aún no se ha hecho efectiva.

Asimismo, luego del anuncio de IFS, su acción en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) aumentó su valor en 8% y el precio del papel se ubicó en US$50.