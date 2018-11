AFP: Pleno del Congreso aprobó extender el REJA hasta el 2021

El REJA aplica para los hombres a partir de los 55 años y para las mujeres a partir de los 50 años.

Con 85 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó extender el Régimen de Jubilación Anticipada (REJA) hasta el 2021. El REJA permite que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) mayores a 55 años y en estado de desempleo durante 12 meses consecutivos puedan retirar una pensión al menos equivalente al sueldo mínimo vital o el 95.5% de sus fondos. El dictamen además fue exonerado de segunda votación.

[POR MAYORÍA] #Pleno aprueba en primera votación #PL que propone la creación del régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el Sistema Privado de Pensiones y le otorga carácter permanente. ► https://t.co/1934ZZDl6w pic.twitter.com/o8uSLJxLKy — Congreso del Perú (@congresoperu) November 21, 2018

“El REJA vence el 31 de diciembre de este año ¿y a quiénes se aplica? A las personas que están desocupadas, que no tienen trabajo ya transcurrido un año y no tienen con qué vivir. En el Perú no hay trabajo estable, hay trabajo precario. Debería ser un régimen permanente, siempre hay falta de trabajo, pero sólo se está prorrogando “, sostuvo previo a la votación el congresista Yonhy Lescano, autor de la iniciativa.

La Asociación de AFP estima que alrededor de 120,000 personas retirarían sus fondos al año y optarían por tener liquidez inmediata. De acuerdo a la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS), entre enero y agosto se jubilaron más de 688,000 personas. Casi el 16% se retiraron a través del último REJA. En tanto, 44.2% se retiró al llegar a la edad legal de jubilación y 14% por el REJA del 2002.