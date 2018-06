BCR: Régimen agrario "ha permitido una fuerte reducción de la pobreza"

De acuerdo al GRADE, la pobreza en zonas agroexportadoras y en las que no lo son se redujo de forma similar.

El Banco Central de Reserva (BCR) señaló en su último reporte de inflación que el régimen especial agrario “ha permitido una fuerte reducción de la pobreza en aquellos departamentos con empresas que declaran acogerse a este régimen”. De acuerdo al ente emisor, la incidencia de pobreza en Ica—donde se inició el boom agroexportador— cayó en 40 puntos porcentuales en 13 años y pasó de 43.1% a 3.3% el año pasado.

El ente emisor también destacó la experiencia de La libertad, donde la pobreza pasó de 58.9% a 23.5% en el 2017; Lambayeque, donde cayó 40 puntos porcentuales y llegó a 18.5%, y Piura, donde pasó de 73.4% en el 2004 a 28.7% el año pasado. “Estos resultados favorables en la producción, el empleo y los ingresos de los trabajadores responden a la aplicación sostenida de un régimen laboral y tributario que toma en cuenta las características propias de la actividad agropecuaria orientada a los mercados externos”, explicó.

No obstante, el investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) , Eduardo Zegarra, señaló a La República que la actual Ley de Promoción Agraria no representó una medida que contribuya significativamente a la reducción de la pobreza en las zonas costeras del país. Así, sostuvo que en las zonas agroexportadoras la pobreza cayó 46% en el 2004 a 13% en el 2016, mientras que en las regiones que no eran agroexportadoras la pobreza se redujo de 58% en el 2004 a 22% en el 2016. Es decir, en las zonas agroexportadoras cayó 33 puntos porcentuales y en las que no lo eran bajo 36 puntos porcentuales.

“No hay evidencia de que hayan mejorado las condiciones más que en otras zonas que no tienen la actividad. Y, en teoría, la actividad agroexportadora tendría un efecto que va más allá de sus trabajadores, sino uno más agregado que tiene en la actividad económica local”, recalcó el investigador principal del GRADE al medio local.

Impacto social

El BCR agregó que el régimen agrario—que fue extendido en diez años en la Comisión Agraria del Congreso—ha contribuido en la reducción de la informalidad y el aumento de la productividad en el sector, permitido el acceso a trabajadores con escasa educación y elevados niveles de pobreza a remuneraciones en crecimiento. Así, señalaron que las remuneraciones han aumentado, en promedio, por encima de la Remuneración Mínima Vital, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2.3%, por encima del 1.9% del sueldo mínimo. En el 2017 la remuneración promedio mensual fue de S/.1,365.

“Por categoría ocupacional, el ingreso real de la PEA asalariada creció en promedio 4.5% desde 2004; en contraste, el ingreso de la PEA independiente creció 2%. Con ello, el ratio de ingreso promedio de los asalariados a independientes pasó de 1.4% en 2004 a 1.9% en 2017”, anotó el ente emisor en el reporte.

De otro lado, el BCR destacó que en los últimos siete años los productos exportados por el país se han diversificado, llevando a que los tres productos principales del Perú pasaran de representar el 40.3% del total de agroexportaciones en el 2000, a 32.1% el año pasado. Actualmente el país está en el ránking mundial de exportaciones no tradicionales, de productos como espárragos, banano orgánico, paltas, alcachofas, mangos, arándanos, uvas, mandarinas, ajos y cebollas.

“El crecimiento de la producción agrícola destinada a la exportación ha conllevado un crecimiento del empleo formal privado en este sector. El número de trabajadores bajo el Régimen de Promoción Agrario ha crecido en 160% en los últimos 7 años, pasando de 147,000 a 382,000 trabajadores”, agregó.