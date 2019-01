Agroexportaciones alcanzaron los US$7,030 millones en el 2018

El Ministerio de Agricultura y Riego informó que la cifra representa un crecimiento del 12.4%.

Las agroexportaciones sumaron US$7,030 millones en el año 2018, lo que representa un crecimiento del 12.8% respecto al 2017, cuando la cifra fue de US$6,255 millones, informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Las paltas frescas, uvas frescas, café sin tostar, sin descafeinar, arándanos frescos y espárragos frescos representaron el 44% del total del volumen exportado.

artículo relacionadoMincetur: exportaciones regionales crecieron 11.8% entre enero y noviembre

Durante el 2018 las exportaciones de paltas crecieron sumaron US$724 millones, lo que equivale a un crecimiento del 25%. Las uvas frescas alcanzaron US$718 millones y anotaron un crecimiento de 10%. De otro lado, el café sin descafeinar y sin tostar registró despachos por US$711 millones (1%) y los arándanos frescos sumaron US$590 millones (63%).

De otro lado, destacaron las preparaciones utilizadas para alimentación animal US$ 236 millones (5%), los mangos frescos US$ 223 millones (16%), las bananas o plátanos tipo “Cavendish Valery” frescos US$ 166 millones (12%), el cacao crudo en grano, entero o partido US$ 139 millones (5%) y la quinua US$ 124 millones (2%).

Durante el año pasado, el arándano ingresó al mercado chileno y los cítricos hicieron lo propio en los mercados de Malasia y República Dominicana. Finalmente, se reabrió el mercado de Indonesia para la uva de mesa y el de Colombia para el arroz.