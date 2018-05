Hering, la principal retailer de Brasil que ingresará al mercado peruano

La retailer más grande de Brasil operará en el país a través de franquicias, como lo ha hecho en la región.

La retailer brasileña Hering —que cuenta presencia en Paraguay, Uruguay y Bolivia con 18 tiendas en la región— ingresará al Perú. La empresa inaugurará sus tiendas en el país a través de franquicias y ahora está en la búsqueda de un operador, según un comunicado de Lizan Retail Advisors, empresa que asesora el ingreso de Hering al Perú.

Hering tiene cinco líneas de negocio: Hering (ropa para hombres), Hering for You (ropa para mujeres), Hering Kids (ropa clásica para niños), PUC (ropa de moda para niños) y Dzarm. La primera y la segunda representan el 76% de sus ingresos globales; Hering Kids, el 11%. La empresa no ha comentado si es que ingresará con todas sus líneas de negocio o sólo algunas.

El ingreso de Hering va en línea con la expansión de retailers a nivel regional. La semana pasada la fast fashion japonesa Miniso confirmó en su ingreso al país con una tienda en el centro comercial Jockey Plaza. “Buscamos abrir 100 locales al 2019”, dijo Jack Liana, general manager de Minisio Perú.