GfK: ventas online de electrodomésticos crecieron 49% en el 2018

Pese al avance, solo el 8% de las ventas de productos electrónicos se dan por el canal online. La desconfianza es la principal traba.

La consultora GfK informó que las ventas online de electrodomésticos crecieron 49% en el 2018, la segunda mayor tasa de crecimiento de América Latina. Así, el canal online representó el 8% de las ventas de productos electrónicos, principalmente por la desconfianza de los consumidores peruanos respecto a la seguridad y las características de los productos, así como la mayor predisposición a disfrutar la experiencia de compra en tiendas físicas.

“Si bien el Perú solo representa el 2% de la venta online regional [del mercado de electrodomésticos], mantuvo un crecimiento de 43% versos el año anterior. Brasil cayó 9% y debido a su peso arrastra el comportamiento online de la región”, consideró GfK. De acuerdo a Felipe Armijo, managing director de GfK, la expansión de dos dígitos responde a mayores volúmenes de compra y al ingreso de nuevos consumidores, considerando el aún alto espacio de crecimiento que existe en el país.

GfK también destacó que la desconfianza es la principal traba de la compra online. Un 26% de peruanos dijo que no compraría porque desconfía de la entrega del producto y un 55% dijo que no confía en cómo se usa la información que ellos proporcionan para concretar la compra (tarjetas). “Hay que empezara trabajar en generar esa confianza”, dijo Armijo. Además un 22% de peruanos dijo que no compraría porque prefiere disfrutar la experiencia de compra en tienda y un 40% dijo que no compraría por Internet porque prefiere ver el producto en persona.