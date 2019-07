Viva Air Perú canceló la expansión de su flota para este año

La empresa aseguró que el bloqueo de la ley de internamiento temporal de aviones le genera sobrecostos 5% y 35% por IGV e ISC.

Viva Air Perú, aerolínea low cost del grupo Irlandia Aviation (dueños de Ryanair), canceló la expansión de su flota para este año por el bloqueo de la ley de internamiento temporal de aviones, la cual genera sobrecostos de entre 25% y 35% por IGV e ISC, según detalló la empresa.

“Nosotros teníamos un plan de ampliación de flota que desgraciadamente no podemos realizar porque tenemos un problema regulatorio en el país. No vamos a traer más aviones, y los que tenían que venir los vamos a poner en otro país dado que no estamos encontrando el interés que deberíamos ver por parte de las autoridades”, comentó Eduardo Fairen, CEO de Viva Air. Ahora la aerolínea cerraría el año con una flota de cinco aviones en lugar de ocho, como habían planteado a inicios del año.

La ley proponía que los aviones que estén en el Perú, por un periodo menor de 18 meses, podían operar en el país sin ‘nacionalizarse’, lo que hace que no estén gravados con IGV y reduce los costos operativos. “Ahora nos están pidiendo unas garantías monetarias altísimas para internar esos aviones y poder operarlos dentro del Perú, y nosotros no estamos dispuestos a transmitir el valor de esos depósitos en los boletos que vendemos. No me parece lógico que tenga que subirle la tarifa a los peruanos US$30 [por esta medida]”, añade Fairen.

La medida se da en pleno plan de expansión de la aerolínea en el país. Este año la empresa empezó a operar nuevas rutas como Cajamarca y Tacna, donde las tarifas se han reducido entre 30% y 40% según el ejecutivo. Además, hoy la empresa empezó a operar la ruta de Juliaca donde también esperan una disminución de precios de igual proporción.

La nueva ruta tendrá cinco frecuencias semanales que serán los días martes, jueves, viernes, sábado y domingo. Así, proyectan transportar a 38,000 pasajeros para el cierre de este año. Con el ingreso a Juliaca, la aerolínea ahora opera a 12 destinos a nivel nacional y tres destinos internacionales hacia Colombia (Medellín, Cartagena y Bogotá).