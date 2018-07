Panamericanos 2019: COP habría recibido doble transferencia de US$250,000 para obtener sede

El actual comité organizador de los Juegos Panamericanos tomó distancia del presunto caso de peculado, investigado por la Fiscalía.

El Comité Olímpico Peruano (COP) habría recibido dos transferencias de US$250,000 cada una para efectuar un solo pago de US$250,000 a favor de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa) por derecho de obtención de la sede de los Juegos Panamericanos 2019.

Según reveló el programa dominical Punto Final, la primera transferencia se obtuvo mediante la derivación de fondos del Instituto Peruano del Deporte (IPD) a favor de la COP. En el 2014, el IPD firmó la ‘adenda’ n° 3 al contrato de alquiler de un área del instituto al Consorcio Tren Eléctrico, en el que se estableció que el pago por este alquiler se destinaría a la COP. La transferencia se concretó el 21 de marzo del 201. Sin embargo, según reveló Punto Final y otros medios de comunicación en años anteriores, el COP volvió a recibir otros US$250,000 del presupuesto público.

“La anterior administración, que estuvo hasta junio del 2017, no rindió o rindió mal las cuentas del dinero que el IPD le había entregado y eso es materia de juicios tanto en la vía civil como en la vía penal”, manifestó Pedro del Rosario, actual presidente del COP, a Punto Final. Agregó que a la fecha no se ha efectuado el pago porque “es materia de probanza y al final los jueces decidirán”. Por su parte el asesor jurídico del IPD, Rony Salazar, indicó que la institución solicitó al COP que se efectúe la devolución del doble pago, antes de iniciar con las acciones legales.

Para la Fiscalía, la doble transferencia con la que se benefició al COP —caso también investigado por la Contraloría— no es un error administrativo. El Ministerio Público identificó a varios funcionarios presuntamente responsables de este caso de peculado: Alfredo Akio Tamashiro, director de Deporte Afiliado del IPD bajo la gestión del expresidente Francisco Boza, también investigado.

Pese a que Akio está investigado por peculado, el programa dominical informó que actualmente trabaja en el Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los Juegos Panamericanos 2019. El presidente del Comité Organizador, Carlos Neuhaus, consideró que no existe ninguna problema en que el funcionario trabaje porque “no está sentenciado” y no maneja ningún fondo. “Hemos revisado legalmente las acusaciones y no hemos visto ningún peligro”, aseguró a Punto Final.

A través de un comunicado, el actual comité organizador de los Juegos Panamericanos 2019 señaló que la institución no tiene responsabilidad en ningún pago hecho por los derechos de organización de los Panamericanos, el cual se realizó con anterioridad al 21 de febrero del 2015. “El Proyecto Especial realiza esfuerzos importantes para generar ahorros al Estado, sin incumplir los requerimientos exigidos por el estándar deportivo internacional, los cuales garantizan una excelente organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, además de contar con infraestructura e implementación deportiva de primer nivel”, se indicó.