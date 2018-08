MVCS: bono destinado a menores de 40 años cubrirá hasta el 30% del alquiler

El ministro de Vivienda, Javier Piqué, sostuvo que el Bono Mi Alquiler beneficiaría a 10,000 familiar el primer año.

El futuro programa estatal de subsidio al arrendamiento de viviendas, denominado Bono Mi Alquiler, llegaría a beneficiar a 10,000 familias en su primer año de vigencia, estimó este jueves el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Javier Piqué. Explicó que el bono —destinado a personas menores de 40 años de edad que no estén en capacidad de comprar una vivienda— cubrirá hasta el 30% del costo del alquiler.

No obstante, el ministro agregó que el programa no cubrirá alquileres de más de S/1,500 al mes, ya que se busca apoyar a las personas de bajos recursos. El ministro Piqué sostuvo que el Bono Mi Alquiler no solo ayudará a las personas a ahorrar para la cuota inicial de una futura compra de vivienda, sino que permitirá impulsar la oferta de alquiler de vivienda.

Respecto a la fecha de implementación del Bono Mi Alquiler, el ministro Piqué refirió que el programa está en evaluación a nivel de los viceministerios, luego pasará a su discusión en Consejo de Ministros, y tras su aprobación se enviaría el proyecto de ley al Congreso de la República. Según proyectó previamente Piqué del Pozo, la normativa del programa estará lista este año de manera que su financiamiento ingrese al presupuesto del 2019.