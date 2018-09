SMV inició un procedimiento sancionador contra Graña y Montero

La compañía presentará sus descargos en cinco días hábiles. El proceso está vinculado a la falta de protección de accionistas minoritarios.

Graña y Montero informó mediante un hecho de importancia que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) le inició un procedimiento administrativo sancionador por el presunto incumplimiento de un artículo normativo vinculado a la protección de los accionistas minoritarios. La firma indicó que cumplirán con realizar sus descargos en el plazo otorgado por el regulador, de cinco días hábiles.

De acuerdo al artículo 262-A de la Ley de Sociedades, las compañías tienen la obligación de difundir en un plazo que no exceda los 60 días desde la realización de la Junta Obligatoria Anual: 1) el número total de acciones no reclamadas y el valor total de las mismas, según la cotización vigente en el mercado de valores; 2) el monto total de los dividendos no cobrados y exigibles conforme al acuerdo de declaración de dividendos; 3) el lugar donde se encuentran los listados con información detallada, así como el lugar y el horario de atención para que los accionistas minoritarios puedan reclamar sus acciones y/o cobrar sus dividendos; y 4) el listado de accionistas que no han reclamado sus acciones y/o dividendos.

Graña y Montero indicó a SEMANAeconómica que por el momento no pueden brindar más información y que hará llegar sus descargos a la SMV. Sin embargo, la compañía sí precisó que este proceso sancionador no ha sido iniciado por sus accionistas y que se trata de un tema administrativo.*

Por su parte, la SMV señaló que el contenido del expediente y el motivo del inicio del procedimiento es reservado.

Accionistas de GyM

Según la memoria anual de Graña y Montero del 2017, el grupo cuenta con 2,076 accionistas, de los cuales aproximadamente 99.33% es propietario del menos de 1% del capital social, y cerca del 0.66% tiene entre el 1% y 5% del capital social. Sus principales accionistas en ese momento eran JP Morgan Chase Bank NA, en calidad de depositario y en representación de todos los titulares de ADS, GH Holding Group Corp., representada por José Graña Miró Quesada, y Bethel Enterprises Inc, representada por Carlos Montero Graña.

*Esta nota fue actualizada a las 7:56 pm con la aclaración de Graña y Montero sobre el caso Odebrecht.