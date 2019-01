Majes Siguas II: Elmer Cáceres anunció que no firmará adenda

El nuevo gobernador regional de Arequipa aseguró que las parcelas tendrán entre 5 y 20 hectáreas.

El nuevo gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, anunció que su administración no firmará la ‘adenda’ al contrato del proyecto Majes Siguas II, a cargo de la concesionaria Angostura Siguas, liderada por la empresa española Cobra. Los trabajados están paralizados desde diciembre del 2017 y la firma de esa ‘adenda’ facilitaría su reanudación. “Hacemos conocer que no vamos a firmar la adenda número 13 porque perjudica a la región Arequipa, sino que se cumpla con el contrato inicial”, dijo Cáceres durante un discurso tras jurar al cargo de gobernador.

Asimismo, la autoridad advirtió que Majes Siguas II es un proyecto de carácter social, por lo que priorizará el abastecimiento de mercado interno.”Es un proyecto de los arequipeños y, por lo tanto, le pido al presidente [Martín] Vizcarra entender que este es un proyecto social, de tal forma que el proyecto garantice la alimentación de Arequipa y del país. Nosotros vamos a hacer cumplir fielmente que Majes II sea para los arequipeños, de 5 a 20 hectáreas”, manifestó.

En un análisis de SEMANAeconómica, el analista de Macroconsult, Eduardo Jiménez, comentó que el riesgo de la victoria de Cáceres en Arequipa sería que “termine parcelando Majes Siguas II por un tema político y meta pequeña agricultura ahí, que es poco productiva”.

De otro lado, Cáceres informó que no se podrá dar ningún paso en la ejecución del proyecto cuprífero Tía María sin consulta de los arequipeños. Asimismo, pidió los congresistas Justiniano Apaza (Frente Amplio), Ana María Choquehuanca y Sergio Dávila (Peruanos por el Kambio), que presenten un proyecto de ley para que las empresas mineras paguen sus impuestos al gobierno regional. “Todas las empresas que están en la región Arequipa deben pagar sus impuestos aquí. Es tiempo de que se descentralicen los recursos, no más ser mendigo de un Estado centralista”, subrayó

Finalmente, el nuevo gobernador señaló que su administración no está en contra de la inversión privada. Por ello, anunció el lanzamiento del proyecto de vivienda Las Terrazas de Yura. “Lo haremos de una inversión del Estado con inversiones privadas”, afirmó. En noviembre, la entonces gobernadora regional, Yamila Osorio, informó que ese proyecto no pudo adjudicarse debido a que ocho empresas inmobiliarias decidieron no presentarse el concurso público. Explicó que el motivo fue la incertidumbre de la campaña electoral.

Osorio también aseguró que el nuevo gobernador debía continuar con una cartera de proyectos de inversión valorizada en US$2,000 millones y que incluye la participación de sector privado. Uno de esos proyectos es la autopista Arequipa-La Joya. Cáceres dijo durante su discurso que el proyecto no debía quedar estancado. “Nosotros en nuestro gobierno, en los tres primeros meses, vamos a licitar este proyecto, vamos a concesionarlo de tal forma que en dos años, una vez licitado, tengamos lista la autopista”, manifestó.