Indecopi dice no tener atribución para revisar compra de Quimica Suiza por parte de Inretail

Sin embargo, advirtió que estará atento a que no se cometan actos de abuso de posición de dominio.

Tras la adquisición del 100% de las acciones de Quicorp (Química Suiza) por parte de Inretail, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó mediante un comunicado que “carece de atribuciones para revisar esta compra de acciones, debido a que en el Perú no existe un régimen de autorización previa de este tipo de operaciones”.

La compra de Quicorp permitirá que InRetail, propietaria de la cadena de farmacias Inkafarma, controle también a las cadenas Mifarma, BTL, Arcángel y Fasa, lo que le otorgaría aproximadamente el 95% del control del mercado de cadenas de farmacias.

La entidad reguladora agregó que en otros países sí existe legislación sobre fusiones y adquisiciones. “A diferencia de otros países, en el Perú no existe una ley de control de concentraciones o fusiones que permita revisar la compra de empresas competidoras, por lo que el Indecopi no puede prohibirla ni condicionarla”, agregó. Sin embargo, existen proyectos de ley en el Congreso que aún no han sido discutidos.

A pesar de esta situación, la entidad aclaró que estará atenta a que no se cometan “actos de abuso de posición de dominio o que impidan a las farmacias independientes competir activamente en el mercado”. En el 2016 sancionó a cinco cadenas por concertar precios que elevó el valor de 36 productos farmacéuticos. Entre ellas estuvieron Inkafarma, Mifarma, Fasa, Nortfarma y Arcángel. La sanción a las cinco sumó S/.9 millones.