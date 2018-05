Nestlé pagará a Starbucks US$7,150 millones para comercializar sus marcas de café y té

Nestlé venderá los productos fuera de los establecimientos de Starbuck. El acuerdo se cerraría a fines del 2018.

La multinacional suiza Nestlé anunció un acuerdo con Starbucks para vender sus productos de café y té en supermercados, servicios de catering y restaurantes, fuera de sus establecimientos. “Esta alianza global de café llevará la experiencia de Starbucks a los hogares de millones de personas más en el mundo”, señaló en una nota de prensa Kevin Johnson, presidente y director ejecutivo de Starbucks.

La multinacional pagará US$7,150 millones a Starbucks para obtener los derechos de comercializar, vender y distribuir las marcas Best Coffee, Reserve, Teavana, VIA y Torrefazione Italia de la cadena estadounidense. Se espera que el acuerdo, que está sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias relevantes, esté cerrado a finales de 2018. La transacción no incluye la transferencia de activos fijos, lo que “facilita una integración eficaz” del negocio, según Nestlé.

artículo relacionadoStarbucks abrió su primer tienda en Villa María del Triunfo

Mark Schneider, CEO de Nestlé, señaló que la transacción supone un importante paso para su negocio de café, dado que es la categoría de mayor crecimiento de la multinacional. “Con Starbucks, Nescafé y Nespresso juntamos tres marcas icónicas en el mundo del café, y estamos encantados de tener a Starbucks como socio”, manifestó Schneider.

Las dos compañías trabajarán juntos en materia de innovación y para elaborar estrategias de comercialización. De esta forma, la empresa con sede en Vevey asumirá unos 500 empleados de Starbucks para impulsar la actividad del negocio y la expansión global del mismo, pero las operaciones se desarrollarán como hasta ahora desde Seattle, Estados Unidos. La operación aporta a Nestlé una fuerte plataforma para su crecimiento en Norteamérica y una posición de liderazgo en el café tostado premium, el café molido y el café en cápsulas, sostuvo el gigante suizo.

En el comunicado, Starbucks expresó su intención de usar el dinero que ingrese por esta operación para acelerar la recompra de acciones. Así, espera devolver a los accionistas unos US$20,000 millones, en forma de dividendo y recompra, hasta el 2020. Los analistas calculan que la empresa obtendrá por esta venta de derechos unos US$4,000 millones después de impuestos, anotó El País.