Orval en contra de cierre: "Sunedu no ha respetado el debido proceso"

La universidad privada habría enviado un “plan de contingencia” a la Sunedu, informó Miguel Angel Alomía, docente de Orval.

La Universidad Peruana de Arte Orval está en contra de su cierre, anunciado esta semana por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). “Hemos respondido diligentemente a todas las observaciones que nos han hecho. No se ha respetado el debido proceso. Hemos enviado un plan de contingencia, no nos han respondido. Se están vulnerando nuestros derechos”, señaló Miguel Angel Alomía, docente investigador y titular de la Dirección de Artes Gráficas y Publicitarias, en RPP.

La superintendencia informó esta semana que Orval inició su proceso de licenciamiento en septiembre del 2016. Sin embargo, no pudo acreditar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad (CBC) —41 de las 56 indicadores no fueron cumplidos—, por que que su licencia le fue denegada. Ahora, tendrá que cerrar en un plazo máximo de dos años. Sí podrá seguir impartiendo clases; no obstante, no podrá admitir más alumnos.

Miguel Angel Alomía, de Orval, no detalló si la entidad educativa apelará la medida de Sunedu, acción que podría tomar en periodo máximo de 15 días. Esta apelación no suspendería el proceso de cierre.

“Tenemos documentos que muestran que la universidad tiene calidad […] Tenemos profesores de altísima experiencia que han trabajado en el extranjero. Tenemos más de 15 años trabajando con profesores, todos los créditos, nuestro equipo de abogados”, dijo el profesor Alomía.

Traslado de alumnos

En estos dos años de cierre progresivo, los estudiantes de Orval podrán trasladarse a otros centros educativos o terminar sus estudios en el mencionado periodo. Según el profesor Alomía, las clases se siguen dictando con normalidad.

La universidad privada podrá firmar convenios de traslado con otras entidades licenciadas. La Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), ya licenciada, informó en un comunicado que pone a disposición de los estudiantes de Orval un plan de articulación curricular especialmente diseñado para ellos.