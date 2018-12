Sunedu denegó la licencia a la Universidad de Lambayeque

La universidad no había implementado planes de calidad, de incentivo a la investigación y de seguridad, indicó la superintendencia.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó que denegó el licenciamiento a la Universidad de Lambayeque (UDL), luego de verificar que ésta no cumpliera con las denominadas Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.

Como consecuencia de esta denegatoria, la UDL también queda inmediatamente impedida de convocar nuevos procesos de admisión. La normativa vigente establece que la UDL deberá ofrecer alternativas para que sus alumnos puedan continuar sus estudios en otras universidades. Desde la aprobación de la reforma universitaria, la Sunedu ha denegado el licenciamiento de la Universidad Peruana de Arte Orval, la Universidad Peruana de Integración Global y la Universidad Peruana de Investigación y Negocios, todas este año.

Dentro de las deficiencias encontradas en el proceso de evaluación, cabe resaltar que la universidad no había implementado planes de calidad, de incentivo a la investigación y de seguridad. Asimismo, no contaba con instalaciones seguras, por lo que las rutas de evacuación e implementos de seguridad no estaban actualizados y no había evidencia de un adecuado mantenimiento.

En cuanto a la gestión institucional, la Sunedu señaló que la UDL carece de un órgano de investigación institucionalizado y de un desarrollo efectivo de líneas de investigación, evidenciado en que sus laboratorios multifuncionales no cumplen con algunos estándares establecidos en sus propios protocolos y no cuentan con una asignación presupuestal clara para la gestión del almacenamiento y disposición final de sustancias inflamables y peligrosas.