Sunedu denegó licencia por primera vez a una universidad pública

Se trata de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, que no aprobó le proceso de licenciamiento. Minedu iniciará plan para lograr licenciamiento.

La Sunedu resolvió denegar la solicitud de licencia institucional presentada por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Unica), con lo que se convierte en la primera universidad pública a la que se le ha denegado el licenciamiento por no cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) exigidas por la Ley Universitaria.

La Sunedu detalló que durante el proceso de licenciamiento la Unica no logró demostrar el cumplimiento de ninguna de las ocho condiciones que le eran exigidas. Asimismo, evidenció una ejecución insuficiente de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM), que incluía recursos asignados por el Estado Peruano para que la casa de estudios pudiera cumplir con las exigencias de la Ley Universitaria.

Adicionalmente, la Sunedu desaprobó el plan de adecuación presentado por la casa de estudios, debido a que no contaba con acciones planificadas concretas y medibles.

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica opera desde 1970. Cuenta con cuatro locales en Ica (donde se encuentra su sede central) y tres filiales en Chincha, Nasca y Pisco. Actualmente cuenta con 19,400 estudiantes, 897 docentes y 99 programas de estudio vigentes. Durante el proceso de licenciamiento se desistió de 68 programas.

La Unica no presentó información completa en sus planes de estudios. Muchos de ellos no indican la modalidad de estudios, el grado académico que otorgan ni el título profesional que alcanzan, no señalan el perfil del graduado y carecen de malla curricular. Además, 20 planes de estudios carecían de documentos de aprobación. Además, la universidad no cuenta con información sistematizada y actualizada sobre sus procesos de admisión.

Tras la denegación del licenciamiento, el Ministerio de Educación (Minedu) inició la implementación de un plan de emergencia para que las casa de estudios alcance las condiciones básicas de calidad y pueda solicitar la licencia institucional en un nuevo procedimiento.

En 10 días se conformará una comisión técnica que tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento de un plan de emergencia que lleve a la Unica a cumplir con las condiciones básicas de calidad.

Adicionalmente, la Sunedu consideró que los mecanismos de mediación e inserción laboral son deficientes. No todas las facultades cuentan con personal asignado para el seguimiento al egresado y los convenios marco específicos firmados por la universidad solo benefician al 30 % de facultades. Asimismo, se identificaron serias deficiencias en el funcionamiento de la Bolsa de Trabajo universitaria. Desde enero del 2018 a la fecha, un solo estudiante de 91,318 personas registradas logró beneficiarse con una oferta laboral colocada en dicho sistema.