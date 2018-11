OPEP evalúa un recorte de producción de crudo de 1.4 millones de barriles diarios

La organización prevé que el 2019 crezca la oferta de países no miembros de la OPEP.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) evalúa un nuevo recorte mundial de producción de 1.4 millones de barriles de crudo diarios para forzar un aumento del precio del crudo. Los miembros de la OPEP estarían preocupadas por la desaceleración de la demanda de crudo y el suministro récord de Arabia Saudita, Rusia y los Estados Unidos, señalaron tres fuentes a la agencia de noticias Reuters.

Las fuentes, que no fueron identificadas debido a su participación dentro de las conversaciones, también reportaron que Rusia —uno de los socios no afiliados de la OPEP— no estaría conforme con un recorte de producción de dicha magnitud. Cabe recordar que la organización se reunirá el 6 de diciembre para establecer su política para el 2019.

Las previsiones

La OPEP proyectó que el próximo año se podría dar un exceso de suministro de petróleo ante una desaceleración de la economía mundial y un crecimiento fuerte en la producción de sus rivales. La organización estimó que en el 2019 la demanda mundial de crudo crecerá en 1.29 millones de barriles diarios. La cifra representa un recorte de 70,000 barriles diarios frente al pronóstico del mes pasado, así como la cuarta rebaja consecutiva en las proyecciones del grupo.

“Aunque el mercado haya alcanzado el equilibrio por el momento, las previsiones para el 2019 sobre el crecimiento de la oferta no OPEP indican volúmenes más elevados, que superan el aumento de la demanda mundial y conducen a un exceso de crecimiento de la oferta en el mercado”, explicó el cártel en su informe mensual sobre el petróleo. Añadió que el precio del petróleo cayó un 26% después de tocar el 3 de octubre pasado un máximo de cuatro años de US$86,74 por barril.