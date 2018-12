Qatar informó que se retirará de la OPEP en enero del 2019

Qatar continuará con la producción de petróleo pero se centrará en la industria gasística.

El ministro de Energía de Qatar, Saad al Kaabi, informó que su país —que produce alrededor del 2% del crudo mundial— tiene previsto retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en enero del 2019, una decisión que llega en el marco de un plan estratégico a largo plazo en materia energética. El funcionario agregó que se concentrarán en en la industria gasística.

Explicó que la decisión del gobierno de Qatar, que es uno de los mayores exportadores de gas natural licuado del mundo —con cerca de 128,648 millones de metros cúbicos por año—, se enmarca en las medidas que está adoptando para tratar de potenciar su peso a nivel internacional. El ministro proyectó que aumentarán su producción de gas natural en 42.8%, de 77 millones de toneladas a 110 millones de toneladas al año. El anuncio de la retirada de Qatar llega antes de que la OPEP se reúna con sus aliados, incluida Rusia, el jueves y el viernes para hablar sobre la posibilidad de recortar el suministro de crudo.

No obstante, el ministro aclaró que Qatar “continuará cumpliendo” sus compromisos como cualquier otro país productor de crudo que no forma parte de la OPEP. Agregó que la decisión no tiene ninguna relación con el boicot político y diplomático que mantienen desde junio de 2017 en su contra Arabia Saudí, principal potencia de la organización petrolera, junto a Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Egipto. Estos países castigan a a Doha al acusarle de patrocinar el terrorismo.