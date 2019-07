Enel Américas presentó una oferta no vinculante por Luz del Sur

Sempra Energy busca desprenderse del 83.6% de participación que tiene en la distribuidora Luz del Sur.

Enel Américas informó a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile que presentó una oferta no vinculante por el 83.74% de la distribuidora peruana Luz del Sur, firma que la estadounidense Sempra Energy puso a la venta junto a la chilena Chilquinta Energía. “Tratándose de una oferta no vinculante ésta no genera efecto financiero alguno sobre Enel Américas”, detalló la compañía en un comunicado.

Enel Américas agregó que los plazos de la presentación de ofertas “no han sido precisados por el vendedor”. Sin embargo, a fines de enero Luz del Sur señaló que el proceso de venta de la participación de Sempra Energy debería concluir a fines del 2019. De acuerdo a un análisis de SEMANAeconómica, Luz del Sur podría recibir también las propuestas del fondo de private equity enfocado en infraestructura I Squared Capital, el Grupo Energía Bogotá y Engie.

Luz del Sur sirve a más de 4.9 millones de consumidores en la región sur de Lima, Perú, y participa activamente en el desarrollo y operación de proyectos hidroeléctricos, incluida su planta hidroeléctrica Santa Teresa. La compañía peruana cuenta con plantas de generación y es una de las principales distribuidoras de energía en Lima. Su participación en el mercado sobrepasaría el 5%.