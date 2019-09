Produce desarrollará nuevo índice nacional de "adopción digital empresarial”

El Produce también trabaja en un nuevo Centro de Servicios Digitales y el lanzamiento de Kit Digital 2.0, enfocado en mypes.

El Ministerio de Producción (Produce) desarrollará el Índice Nacional de Adopción Digital Empresarial, el cual ayudará a identificar el estado de inclusión digital en las empresas del país y, con esta información, desarrollar nuevas estrategias que permitan continuar con la transformación del sector empresarial en el país, anunció la ministra Rocío Barrios en el Global Manufacturing and Industrialisation Summit en Nueva York.

Las mypes representan el 99.4% de las empresas formales a nivel nacional, contribuyendo con un 21.3% del PBI y 86.4% del empleo en el sector privado. En el panel “Standards for the digitalization of inclusive and sustainable value chains”, la ministra destacó que la plataforma web Kit Digital, lanzada en el 2017, que permite el acceso de las mypes a más de 2000 cursos virtuales en temas relacionados a la gestión empresarial. “Este año lanzaremos el Kit Digital 2.0, el cual tendrá mejoras tecnológicas y un servicio de autodiagnóstico digital que permitirá a las mypes conocer el nivel de digitalización en que se encuentran y les presentará un plan preliminar para el inicio de sus procesos de transformación digital”, adelantó.

Asimismo, la titular de Produce adelantó que se está diseñando un nuevo Centro de Servicios Digitales, que tendrá como objetivo contribuir al incremento de la adopción de las tecnologías digitales en las empresas, con particular atención en las mypes.