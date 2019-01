WeWork: uno de sus principales inversionistas reduce plan de financiamiento

La japonesa SoftBank invertirá sólo US$2,000 millones, frente a los US$16,000 millones que proyectaba el año pasado.

El conglomerado tecnológico japonés SoftBank ha reducido drásticamente sus planes de financiamiento para WeWork, la multinacional de oficinas coworking de la que es uno de los principales inversionistas. Según dos personas vinculadas a la operación, SoftBank ya no inyectará los US$16,000 millones proyectados a finales del año pasado, sino sólo US$2,000 millones, informó el Financial Times. El acuerdo ya no incluirá al fondo de inversión de SoftBank, Vision Fund.

El plan discutido el año pasado contemplaba un pago inicial de US$10,000 millones para excluir al resto de inversionistas de WeWork y un aumento posterior de capital de US$6,000 millones sujeto a hitos de rendimiento. El recorte —detalla el FT— se debe a la resistencia de los principales inversionistas del Vision Fund en un contexto de menor entusiasmo de los mercados por empresas tecnológicas. Las acciones del propio SoftBank han caído 33% en el último trimestre.

Hasta ahora WeWork había sido uno de las principales apuestas de SoftBank, que ya ha invertido US$8,000 millones en la empresa pese a que sus pérdidas se cuadruplicaron el año pasado. En los primeros nueve meses del 2018 WeWork reportó pérdidas por US$1,200 millones, aún cuando sus ventas crecieron a US$1,500 millones. No obstante, la multinacional mantiene sus agresivos planes de expansión a nivel mundial, que incluyen ingresar a todos los mercados de América Latina.