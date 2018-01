MEM: Pampa del Pongo y Corani ya tramitan sus inicios de actividades

Jinzhao Mining y Bear Creek Mining iniciarían construcción de sus proyectos en el segundo semestre.

Corani (Bear Creek Mining) y Pampa del Pongo (Jinzhao Mining) serían los dos primeros abanderados de la ola de proyectos mineros de la cartera del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Las mineras ya están tramitando ante la Dirección General de Minería los permisos para iniciar las actividades de desarrollo de dichos proyectos, con lo que podrían comenzar su construcción en el segundo semestre del año, de acuerdo con Ricardo Labó, viceministro de Minas.

Así, ambos proyectos podrían comenzar a operar en el 2020. Corani requerirá una inversión total de US$625 millones y tendrá una producción estimada de 8.4 millones de onzas de plata, mientras que Pampa del Pongo requerirá de US$1,500 millones y producirá 15 millones de toneladas de hierro.

Asimismo, el viceministro adelantó que a mediados de año se iniciarán los procesos para concesionar los proyectos mineros Colca y Jalaoca, ubicados en Apurímac.

Sigue creciendo

La producción de cobre en el Perú aumentaría a 2.5 millones de toneladas en el 2018 y cerraría alrededor de 2.3 millones de toneladas en el 2017, estimó el MEM. Entre enero y noviembre del 2017, la producción de cobre ha aumentado en 3.6% contra el mismo periodo del 2016, mientras que el zinc ha aumentado en 9.2% su producción.

El crecimiento en la producción cuprífera se debería principalmente a la ampliación de la mina Toquepala de Southern Copper y Toromocho de Chinalco, así como por el procesamiento de relaves en Shouxin. Además, las mejoras en la productividad de las mineras y los ajustes que vienen realizando también impulsarán dicho crecimiento, explicó Labó.

Nuevo reglamento

El viceministro también presentó el nuevo reglamento ambiental de exploración minera, que ya había sido prepublicado en mayo del año pasado.

Uno de las novedades del reglamento es introducir un nuevo tipo de instrumento ambiental llamado Ficha Técnica Ambiental (FTA), que será requerido para aquellas exploraciones que no superen las veinte plataformas de exploración. Este instrumento sólo requiere la realización de un taller con la comunidad previo a la presentación de la FTA y un taller durante la evaluación de la FTA, lo que tomaría diez días hábiles y sólo requerirá de la opinión del MEM.

Además, el nuevo reglamento reconoce que las actividades de cateo y prospección —investigaciones previas a la exploración— son actividades que no requieren de certificación ambiental, debido a que utilizan equipos que no generan alteraciones mayores al ser transportados y no involucran perforaciones. Anteriormente, el reglamento no establecía regulación alguna para dichas actividades.