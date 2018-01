Qullaveco: Mitsubishi evalúa aumentar su participación a 30%

Corporación japonesa se asesoraría con Barclays para evaluar sus opciones, informó Financial Times.

La corporación Japonesa Mitsubishi evalúa elevar de 18% a 30% su participación en el proyecto cuprífero Quellaveco (Perú), de la inglesa Anglo American, por lo que habría contratado la asesoría de Barclays para evaluar sus opciones, informó el Financial Times citando a una fuente enterada de la operación.

Anglo American decidirá en los próximos meses si le da luz verde al plan de desarollo de US$5,500 millones. Sin embargo, la empresa no tomará la decisión final de inversión hasta que haya reducido el riesgo del proyecto disminuyendo su actual participación del 82%.

Mark Cutifani, CEO de Anglo, le dijo a los inversionistas en el 2017 que deseaba conservar por lo menos el 51% de su participación en Quellaveco y que había estado “involucrando” a potenciales socios en el proyecto.

“Por el momento no hay nada definido”, le dijo un representante de Mitsubishi al Financial Times. Pero a los analistas, añade la publicación, no les sorprendería que la corporación japonesa decidiera aumentar su participación debido a las perspectiva favorable del precio del cobre. En el último año aumentó en 22% y la tonelada se vende hoy a más de US$7,000.

Quellaveco se ubica en la región Moquegua es uno de los mayores yacimientos no explotados en el mundo. La empresa ya realiza trabajos preliminares y finaliza el estudio de factibilidad del proyecto. Iniciaría su producción en el 2022 y llegaría a producir más de 200,000 toneladas de cobre al año durante su vida útil.