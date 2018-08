MEM: inversión minera superaría los US$5,000 millones al cierre del 2018

El ministro resaltó que en el primer semestre la inversión minera llegó a casi US$2,000 millones.

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Francisco Ísmodes, proyectó que las inversiones mineras superarán los US$5,000 millones al cierre del 2018, luego de crecer US$1,955 millones en el primer semestre, lo que representó un incremento del 31.4% respecto al mismo periodo del 2017. Según consignó Gestión, aseguró que se acelerará la ejecución de proyectos en el segundo semestre.

“Tenemos el proyecto de ampliación de Toquepala que está por concluirse; también la ampliación de Marcona; Mina Justa; ampliación de Toromocho, que está en el 25% de inversión del proyecto; Corani, Quellaveco, entre otros. En suma son US$ 14,000 millones en proyectos identificados”, detalló Ísmodes. Agregó que adicionalmente hay otros proyectos que suman US$ 17,000 millones. “Lo que nos estamos proponiendo como sector es que parte de estos proyectos se sumen a los US$ 14,000 millones”, agregó.

En febrero pasado el viceministro de Minas, Ricardo Labó, también sostuvo que las inversiones mineras se expandirían 20% este año por los cambios normativos, como la simplificación administrativa, y “la creación de condiciones sociales en los entornos mineros para que los proyectos puedan desarrollarse y las operaciones seguir”.

Primer semestre

El incremento de la inversión minera entre enero y junio se observó en la mayoría de los rubros, siendo el más destacado el rubro plantas de beneficios, en las que se procesan los minerales provenientes de las minas hasta obtener el metal deseado.

Las inversiones en plantas de beneficios superaron los US$550 millones entre enero y junio, 310.1% más que lo registrado en el ejercicio anterior. De acuerdo al MEM, el resultado se explicó principalmente por las inversiones de Southern Copper y Shougang Hierro Perú, cuyos proyectos— ampliación de Toquepala y ampliación de Marcona, respectivamente— se encuentran culminando la etapa de construcción. Cabe destacar que, Minera Chinalco Peru S.A. cuyo proyecto «Ampliación Toromocho» inicio construcción en junio del presente año, demandó una inversión de US$ 71 millones.

Las inversiones en infraestructura (US$ 495 millones), desarrollo y preparación (US$296millones) y equipamiento minero (US$239 millones) crecieron en 1.1%, 29% y 24.4%, respectivamente, mientras la inversión en exploración (US$194 millones) retrocedió en 2.3% en la primera mitad del año.

La menor inversión en exploración se debió principalmente a la menor inversión de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., que registró una caída de -69.5% en consecuencia de que la mayor parte de la exploración de sus minas “Orcopampa” y ”Tambomayo” se realizó durante el año anterior.