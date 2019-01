MEM: 50,000 mineros serán formalizados en el 2019

El Ministerio de Energía y Minas transferirá más de S/7 millones a las regiones para lograr este objetivo.

El titular de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) , Lenin Valencia, aseguró que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) está trabajando desde setiembre del 2018 en un nuevo marco normativo para la minería informal. “Uno de los encargos que tenemos desde la alta dirección del ministerio es dejar de sacar normas que sean parches de un problema complejo, y por eso estamos trabajando en una nueva ley que reemplace a la Ley 27651 [Ley de la minería informal]”, señaló Valencia.

Uno de los grandes problemas para la formalización es la falta del contrato de explotación y la titularidad de la concesión. “El 80% de los mineros, que están en estos momentos en el proceso, no son titulares de la concesión. Ése es un requisito para formalizarse y, obviamente, es un cuello de botella que hay que resolver porque mientras el minero no obtenga ese contrato de explotación, no va poder seguir con el proceso”, dijo el titular de la DGFM.

Así, la nueva ley buscará que el proceso de formalización sea más eficiente en términos de tiempo y costo para que un pequeño minero o minero artesanal pueda realizar minería de manera formal. El objetivo para el 2019 es lograr la formalización de 50,000 mineros. Para ello, el MEM realizará una transferencia de S/7 millones a las regiones del Perú. “Eso implica un tema de asistencia técnica y capacitación. Este año tenemos un reto importante porque, además, hay cambios en los gobiernos regionales y esperamos que pueda haber continuidad también de los funcionarios”, dijo Valencia.

El director explicó que desde el 2002, fecha de publicación de la ley actual, hasta el 2007, se logró formalizar solo a 100 personas. Luego, con el aumento del precio del oro, el número de personas que se dedicaba a la extracción minera creció de forma exponencial. “El Estado peruano se ha visto sobrepasado por esta especie de tsunami de gente que se dedicaba más a la minería. Desde el 2016 en adelante, con el nuevo gobierno, ha habido un enfoque distinto. En poco más de dos años se han formalizado a más de 7 mil mineros”, aseguró Lenin Valencia.

Del mismo modo, también resaltó que el fondo minero actual permite brindar asesorías a los mineros formalizados. Estas ayudan a que puedan ingresar a mercados internacionales de compradores, migrar a tecnologías limpias y mejorar sus condiciones de seguridad. Por su parte, el gobernador de Madre de Dios, Luis Hidalgo, se ha comprometido a formalizar a 120 mineros en sus primeros 100 días de gestión.