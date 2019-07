Tía María: MEF consideró que existen las condiciones para darle licencia de construcción

El ministro de Economía, Carlos Oliva, recordó que Southern Copper se ha comprometido en seguir trabajando para obtener licencia social.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, informó que la empresa Southern Copper Corporation ha cumplido con las exigencias previstas en la ley para que el Estado le otorgue la licencia de construcción del proyecto cuprífero Tía María, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto caducará en agosto, por lo que la empresa espera recibir la licencia en las próximas semanas. Sin embargo, señaló que la compañía trabajará en obtener la licencia social luego de que el Estado le otorgue el permiso de construcción

“Tenemos que entender que en un Estado de derecho tenemos que cumplir con las normas. Y en el sector minero hay una serie de normas que se han explicitado para obtener la licencia de construcción. Una vez que cualquier empresa cumple con las normas lo que corresponde al Estado es otorgar esa licencia”, explico Oliva en una entrevista con RPP.“Para la licencia de construcción, exactamente”, añadió cuando fue consultado sobre si existían las condiciones para que se le otorgue la licencia al proyecto.

Oliva comparó Tía María con Quellaveco, proyecto en el que se otorgó la licencia de construcción primero, y donde pasaron algunos años antes de recibir el respaldo de la población. “Ahora la empresa [Southern Copper] ha dicho que una vez otorgada licencia van a trabajar duro también en la parte de la licencia social, y yo creo que eso es muy importante, porque efectivamente hay una serie de requerimientos de la población de Islay que son bastante válidos. La empresa hará su parte, pero también hay una gran responsabilidad del Estado peruano por tratar de cumplir con estos requerimientos de la población”, afirmó.

artículo relacionadoTía María: MEM evalúa otorgar licencia a Southern, pero obras no iniciarían sin consenso social

Cabe resaltar que el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, señaló el lunes durante el 11° Gore Ejecutivo que están trabajando en proyectos de minería responsable. En ese sentido, reafirmó que Tía María “no va” y que así se ha propuesto desde el gobirno regional. Cáceres también resaltó que en la reunión de la Mancomunidad Macro Sur se han planteado cambios en los mecanismos de la explotación minera.

“Actualmente estamos con las leyes del fujimorismo y es el momento que se den nuevas leyes en el caso de la explotación minera”, dijo el gobernador.

Plan Nacional e ISC

De otro lado, Oliva informó que el Plan Nacional de Competitividad y Productividad contendrá propuestas para modernizar la legislación laboral, pues el marco normativo avanza en otros países del mundo pero en el Perú tiene un retraso de varios años. “[Las propuestas] tienen que ver con el teletrabajo, que es algo moderno y tenemos que adecuar nuestra legislación para poder trabajar desde nuestras casas. Eso es posible en nuestro país pero con algunas restricciones. Otro tema tiene que ver con los trabajos a tiempo parcial, en el que hay demasiadas restricciones”, indicó. Regular los trabajos a tiempo parcial incluirá las aplicaciones de taxi y delivery. Los ajustes a la Ley de Teletrabajo fueron adelantadas a fines de mayo por SEMANAeconómica.

Finalmente, remarcó que no hay una intención recaudatoria en los ajustes del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a la cerveza. “Eso no es necesariamente cierto. Se mostró un gráfico la semana pasada que demuestra que los aumentos de los precios que hubo en los últimos años no tuvieron nada que ver con el ISC. Lo que hemos hecho es calcular el equivalente en términos del impuesto específico a lo que se debería estar a lo que se debería estar pagando con el impuesto ad valorem que existía antes, y ese es el 2.25 que se ha encontrado. Bajo ese punto de vista reiteramos que no tendría porque haberse incrementado. Ahora, nosotros no vamos a hacer un control de precios y las empresas son libres de fijar los precios”, manifestó.