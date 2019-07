Tía María: Gobernador de Arequipa exige renuncia del ministro de Energía y Minas

Elmer Cáceres, gobernador de Arequipa, también anuló el contrato de servidumbre de 49 hectáreas con Southern Copper Corporation.

A pesar del diálogo sostenido el día miércoles con el presidente Martín Vizcarra y el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, exigió hoy la renuncia de Ísmodes.

“A consecuencia del actuar y responsable del ministro de Energía y Minas, exijo su renuncia por otorgar una resolución con vacíos legales y técnicos, el cual ha generado enfrentamientos en nuestro Valle del Tambo”, dijo Cáceres.

Así, el gobernador aseguró que durante la reunión con Vizcarra le dijo que “Tía María no va“, y que además cuentan con la información necesaria para anular la licencia de construcción otorgada a la empresa Southern Copper Corporation.

“Sepan que tenemos sustento técnico y legal firme para anular la licencia y demostrar una vez más al gobierno central que Tía María es inviable técnicamente”, indicó el gobernador regional, quien recordó que el viernes 19 de julio presentó al Minem un recurso de revisión a la licencia de construcción.

Según explicó Elmer Cáceres, Tía María no es viable por estar sobrepuesta a las Lomas de Cachendo, las cuales han sido declaradas por el Ministerio de Agricultura como ecosistemas frágiles. Además, comentó que la empresa no cuenta con los permisos para utilizar el agua de mar en su planta desalinizadora. Cabe resaltar que Southern utilizará el agua de mar para evitar el uso de la cuenca del río Tambo.

En cuanto al pedido de revisión de la licencia de construcción, Cáceres señaló que la resolución no está debidamente sustentada, ya que “no cuenta con licencia social. Esto quiere decir que no indica ningún mecanismo por el cual la población haya dado consentimiento al desarrollo del proyecto Tía María”.

Asimismo, la autoridad regional señaló que el proyecto contempla “su desarrollo en 1,190 hectáreas de propiedad del gobierno regional y no cuenta con autorización del uso del terreno superficial”. Elmer Cáceres aseguró que la empresa solo cuenta con un contrato de servidumbre de 49 hectáreas entregadas “indebidamente por la gestión anterior”. Así, el gobernador procedió a firmar la anulación de dicha resolución.